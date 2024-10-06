«Посредственный» Палмер – король ассистов в АПЛ. Опережает Фодена и Де Брюйне

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вчера, 19:22

У Коула снова ассист и новые моменты.

«Манчестер Сити» подарил «Челси» лидера

Боэли сделал десятки трансферов, потратив более миллиарда фунтов. А попасть в «яблочко» может именно с переходом Коула Палмера. 22-летний атакующий хавбек обошелся «Челси» в 47 млн евро, далеко не рекорд клуба. В обратном направлении отправился хорватский полузащитник Ковачич, которого Гвардиола забрал за 29 млн евро. Матео старше, чем Палмер, на восемь лет. И не сможет создавать такое количество мячей. «Манчестер Сити» отпустил воспитанника клуба, Коулу не нашли места в основе.

Палмер хотел играть, а не ждать своей очереди. В «Челси» в первом сезоне Коул забил 25 мячей в 44 матчах. Неплохо для парня, которому ранней весной был 21 год. Сегодня в поединке против «Ноттингем Форест» у «Челси» не получилось победить. Но Мадуеке забил очередной гол, а Палмер сделал новый ассист. Теперь у Коула 12 голевых передач в АПЛ за 2024 год, обошел Кевина Де Брюйне. Когда любой плеймейкер опережает на дистанции самого короля голевых передач, то это признание.

В концовке поединка «Челси» и «Ноттингем Форест» обменялись убойными моментами. Голкиперы выиграли сложные дуэли, лондонцы не сумели выжать три очка. «Лесники» не проиграли «Челси» в меньшинстве, молодцы. Фаворит разочарован, что дома не получил максимум. Но без действия Палмера могли нарваться на поражение. Коул в текущем году создал 32 гола в АПЛ ударами и передачами. У Фодена и Де Брюйне суммарно 32 голевых действия в чемпионате, а они играют за чемпиона.

Палмер сделал покер до перерыва с «Брайтоном»

Именно после уникального подвига Лавия написал на мяче напарника по команде: «Всё равно ты посредственный игрок». Конечно, это дружеская шутка. Холанду, когда заставляет подписывать мячи после хет-триков, пишут ругательства. Футболисты – народ простой, как и Палмер. Хотя у Коула классическая британская внешность, и даже прическа у него, как у подростка с улиц Лидса или Бирмингема, отец англичанина не такой светлый. Джермейн Палмер карибских кровей, бывший игрок-любитель.

Коул подшучивает над своим стариком, что тот всегда хвастается футбольными подвигами, которых никто не видел. Из-за травмы колена старший Палмер не смог развиваться в футболе. А вот из Коула воспитал футболиста. Дедушка тоже помогал. Именно флаг родины предков – Сент-Китс и Невис, маленького островного государства в Карибском море, можно увидеть на бутсах Палмера. Коул называет папу «первым Пепом», то есть ключевым тренером в жизни до того, как атакующий хавбек встретил Гвардиолу.

Покер в ворота «Брайтона» – лишь один из множества эпизодов, когда молодой футболист доказывал, что обладает большим потенциалом. Его вырастили в Манчестере. Папа был фанатом футбола и работал на стройке, а мама Мари воспитывала детей. У Коула есть две сводные сестры от первого брака матери. После ухода из родного «Манчестер Сити» его карьера развивалась стремительно и ярко. Менее года назад дебютировал в сборной Англии. Быстро стал безусловным лидером в «Челси».

У команды Марески пока странный футбол. Клуб с длинной скамейкой точно не реализовывает потенциал футболистов, которых Боэли подписал до конца этого десятилетия. Но Палмер в «Манчестер Сити» был молодым игроком с оценочной стоимостью в 18 млн евро, а теперь обладатель титула лучшему молодому футболисту АПЛ , за которого потребуют не меньше 90 млн евро. У него классный дальний удар. Четко выбирает сложнейшие решения на поле. А главное – Палмер точно может стать сильнее.

Карсли пора найти Коулу место в сборной Англии

Гол в финале Евро-2024 стал напоминанием о Палмере. Англия четвертая в рейтинге ФИФА , сразу за Испанией, которой проиграли в финале. Многие недоумевали, почему Саутгейт не нашел места для Палмера? Понятно, что Фоден провел сильный прошлый клубный сезон. Но летом футболисты словно перезапускали форму на чемпионате Европы. Звезды, которые радовали раньше, как Мбаппе, сыграли неважно. Но появились новые герои. На Евро-2024 Ямаль был интереснее, чем весной в «Барселоне».

Саутгейту не хватило тренерского мастерства, чтобы внедрить Палмера в схемы хотя бы как джокера. Новому временному наставнику сборной Англии Карсли важно выжать максимум из умения Коула создавать голы. Англичанин в ударе. А поскольку игрок юный, то левшей можно вертеть в схемах. Предлагать ему роли, которые раньше не пробовал. Сейчас в Англии спорят, кто круче, Фоден, Сака или Палмер? Но задание любого сильного тренера крутой сборной – реагировать на текущую форму футболистов.

Сака тоже невероятно опасен, но Палмер не чистый вингер. Коул может играть в центре под нападающим. У спасителя «Челси» 6 голов и 5 ассистов в АПЛ , а у Сака 2 гола и 7 результативных передач. Два молодых англичанина стараются показывать эффективность, как у иностранных звезд лиги вроде Холанда и Салаха. У них получается. Многие английские специалисты отмечают, что Палмер имеет «суперсилу». Как и Вирц, поглощен футболом. Часто шутят, что немцу и англичанину помогает статус «двоечников».

Атакующий хавбек «Челси» в интервью оставляет впечатление парня, который не смог бы поступить в университет. Зато Палмер умеет «заморозить» оборону соперника. А для игры в футбол отсутствие «горя от ума» бывает полезным. Палмер говорит, что хотел бы сыграть в «Челси» вместе с Азаром, если можно выбрать звезду прошлого. Эден тоже сначала обводил, а потом думал. Коул спокойно реализует пенальти, не участвует в перепалках во время матчей. Может вырасти суперзвезда, если улыбнется удача.