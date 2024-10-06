Тренер сборной России – странный середняк РПЛ. У «Ростова» Карпина одна победа в шести турах

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вчера, 10:08

«Спартак» разгромил бывшего тренера.

Карпин в таблице наравне с клубом Дзюбы

«Акрон» вчера на последних секундах потерял победу над «Пари НН». Набрали 12 очков за 11 туров. Нормально для дебютанта лиги. Новая команда Дзюбы держится в таблице наравне с опытным в РПЛ «Ростовом» его давнего «друга» Карпина. В очном поединке команда Артёма обыграла «Ростов» в гостях 2:0. Грамотно реализовали свои шансы и смотрели, как ростовчане неудачно атакуют.

Тренеру сборной России пристало успешнее работать с составом «Ростова», чем получается у Заура Тедеева в «Акроне». Сравнение уместно, поскольку с 2019-го по 2022-й годы наставник трудился в структуре «Ростова» на разных должностях. Если тебе забивает гол 36-летний Дзюба, проигрываешь дебютанту РПЛ с тренером без опыта на высоком уровне, то повод задуматься о своей форме.

Карпину не очень интересно работать? Наверное, ключевая проблема. Наставник точно проницательный. Среди футболистов один из самых смышленых в стране. И ему тяжело объяснить себе разницу между местами в таблице со второго по двенадцатое. Плохо, что в РПЛ не смогли добавить финансовый стимул. Не нашлось спонсора, чтобы между местами была жирная денежная разница.

В таком случае хотя бы финансы могли мотивировать команды. Лично Карпина деньги не возбуждают, давно миллионер. Остается наставником сборной России. И это тоже не из-за денег, а чтобы не бросать футболистов, которых возглавил до отстранения клубов и сборных. Валерий Георгиевич с навыками, ведь «Ростов» пытается играть как лидер. Но форму иллюстрирует счет со «Спартаком».

«Ростов» – рекордсмен чемпионата по ударам

Можно разбить анализ проблем ростовчан на несколько составляющих. Отсутствие у тренера целеустремленности влияет в мелочах, самый коварный удар. А вот общая картинка часто неплохая. Именно «Ростов» бьет по чужим воротам чаще всех в чемпионате. У половины команд сегодня матчи нового тура, но они вряд ли обойдут коллектив Карпина. У южан 189 ударов по чужим воротам.

Даже в гостях против «Спартака» были подходы. Но москвичи, которые на пятой строчке по среднему количеству выстрелов, собрали больше ударов в створ в РПЛ , чем «Ростов». А когда переходим к качеству моментов, то «Спартак» на первой строчке в лиге, а команда Карпина – на шестом месте. Из-за количества пустых ударов размывается средний показатель, выстрелы частенько не опасные.

Только у новичка лиги – «Динамо» из Махачкалы, ниже показатель качества на один удар. Так что «Ростов» одновременно страдает от плохой реализации, на четырнадцатой строчке по соотношению голов к ударам в створ, и обладает мастерством создавать атаки с этими самыми выстрелами по воротам. Проще говоря, Карпин просит играть первым номером, но это редко получается.

Не стоит путать отрезки матчей, где соперник ведет в счете и отдал мяч «Ростову», чтобы те коллекционировали пустое владение мячом, с поединками, где именно команда Карпина диктует правила. Вчера «Спартак» проскочил высокую оборону «Ростова», команда Станковича бала свежее. У «Ростова» есть проблемы с центральным нападающим, а также жесткие перепады в игре флангов.

Все лидеры и надежды команды не прогрессируют

Индикатором состояния всего коллектива является опорник Глебов. Данил всё лето ждал, что заберут в «Спартак». Но «Ростов» захотел слишком много денег, поднимали планку до 10 млн евро, клубы не договорились. Аналитики также остановили Станковича. Глебов не радует текущей формой. Матч со «Спартаком», в котором он сыграл против Умярова, стал хорошей проверкой. Опорник её не прошел.

Никто не просит от Глебова забивать головой каждую неделю, его единственный гол в новом чемпионате «Рубину» в августе оказался уникальным. Данил не бьет по воротам головой даже на тренировках. Но Глебов не помогает в центре. Нет выхода в атаку через умный короткий пас, много брака. Многие соперники заставили «Ростов» выступить ниже возможностей, но вчера они активно помогали «Спартаку».

Лично Глебов неудачно сыграл у своих ворот. Фактически забил гол рикошетом от Умярова. Сразу отметим, что неудачно сыграл в том эпизоде не только опорник «Ростова», но также голкипер Одоевский. Карпина и его помощника Кафанова не устраивала форма ветерана Песьякова. Но наставники набрали таких вратарей, что теперь головной боли у них и обороны «Ростова» больше. И кому теперь уступили?

Форвард Николсон едва не покинул «Спартак» летом. Ямаец забил в РПЛ впервые за два года, сделал дубль. Вингер Маркиньос совершил 7 удачных обводок, рекорд РПЛ со времен Малкома. Центральный защитник сборной и «Ростова» Осипенко ошибается чаще, чем раньше. Нападающие соперников больше не верят, что Максим – стена. Форвард Голенков забивал только тем, кто сам напрашивался.

К фокусам вингера Роналдо привыкли, Комличенко и Мохеби оба после травм. Сако по меркам РПЛ – приличный центрбек. Но только если говорим о характеристиках игрока. Форма не очень. Проблемы «Ростова» очевидны: отсутствие мотивации, слабая реализация моментов и нестабильная игра всех лидеров. Сможет ли Карпин вдохнуть новую жизнь в свою команду, или ждёт вязкая борьба за выживание?