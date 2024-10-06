Ставка на Мбаппе может стать ошибкой «Реала». Но рядом куда больший трансферный недочёт

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вчера, 13:04

Влияет жуткая травма Карвахаля.

Перес собрался списать Дани, но помешал триумф на Евро-2024

Лучшим латералем Испании по итогам клубного сезона стал Алехандро Гримальдо. Разорвал левый фланг «Байера», стал чемпионом Германии. За этот клуб в прошлом играл сам Карвахаль. Дани не сразу доверили место в основе «Реала». Удачный сезон в Германии отправил испанца в основу «сливочных», откуда его за последние двенадцать сезонов могли выбить только травмы или болезни.

Но Карвахалю скоро 33 года, ему сложно всегда работать на пределе. В таком возрасте у великого Роберто Карлоса начался спад. Допускал ошибки на левом фланге у «Реала», оказался в итоге в «Фенербахче». Карвахаля точно позовут в Саудовскую Аравию, но он спутал планы Переса. Возможно, Беллингем вербовал Александер-Арнольда в «Реал» на осень, но Дани стал героем чемпионата Европы.

Фанаты «Реала» не поняли бы решение выгнать из состава ветерана и воспитанника клуба ради друга Джуда. Тем более, Александер-Арнольд не стал ключевым игроком Англии на Евро-2024. Команда Саутгейта выступила слабее, чем коллектив де ла Фуэнте. А Гримальдо проиграл борьбу Кукурелье слева. Два испанских латераля за счет чемпионата в Германии подняли футбольные акции.

Карвахаль вряд ли понимает, зачем «Реалу» Трент из «Ливерпуля». Ещё мог бы принять решение вернуть Хакими. Это уроженец Мадрида, воспитанник «сливочных». Марокканец на шесть лет моложе, чем капитан «Реала». Если бы не скандалы за полем, Ашраф мог оказаться главным фаворитом в гонке на место Карвахаля. Но этот сезон должен был отыграть от звонка до звонка Дани.

Не получится. В матче против «Вильярреала» чемпиону Европы не повезло. Карвахаль играл в мяч, его нога попала под ногу сопернику. Стопа поднялась высоко, порвал крестообразные связки колена. Карвахаль – боец, он вернется. Но в каком будет состоянии? Это ведь не первые серьезные проблемы со здоровьем. Семь лет назад Карвахаль подхватил вирус, который ударил по сердцу.

Дани испугался, что придется завершить карьеру. Но врачи просили не волноваться, пить таблетки и отдыхать. Хорошо, что клубные специалисты и кардиологи сработали вовремя, спасли испанца от трагичного завершения карьеры в 25 лет. Дождался первого своего триумфа в сборной Испании, выиграл всё с «Реалом». Но никто не скрывает, что Перес подпишет нового правого латераля.

Приезд Мбаппе сорвал серию очень важных сделок «Реала»

Перес допустил стратегическую ошибку, когда начал выдавать «подъемные» свободным агентам. Алаба, Рюдигер и Мбаппе получили великолепные условия контрактов. В каждом случае были «подъемные», хотя официально пришли в «Реал» без компенсации бывшим клубам. Многие звезды, вроде Александер-Арнольда из «Ливерпуля» и Дэвиса из «Баварии», используют их тактику.

Дождутся трансфера в «Реал» свободными, но не бесплатными агентами. Отчасти Перес стал заложником рынка, который сам создал безумными сделками далекого прошлого, вроде перехода капитана «Барселоны» Фигу в «Реал». Спустя десятки лет за немолодого Азара, чей контракт с «Челси» подходил к завершению, заплатили 121 млн евро. Бельгиец завязал с футболом в 32 года.

Летом Перес пообещал Мбаппе 115 млн евро «подъемных», кроме большой зарплаты и бонусов. Поэтому «Реал» не смог себе позволить трансферы Александер-Арнольда и Дэвиса, чтобы получить усиление на флангах прямо сейчас. При этом сама идея найти людей на края поля является здравой. Вспомните, сколько работы у Лунина и Куртуа в последние годы. Защитники часто «привозят».

Вчера Карвахаля до травмы «подергали» на правом фланге в защите. «Реал» защищается не порядком, а мастерством. Но «Мадрид» ниже «Хетафе» и «Алавеса» по допущенным ударам соперников. Никто не боится атаковать ворота Лунина или Куртуа в Ла Лиге или Лиге чемпионов. Рюдигер может как провести великий матч, так и допустить глупейшую ошибку у своих ворот.

Алаба с порванными крестами. Австриец мог бы пригодиться сейчас на левом фланге обороны, если Эдера оставят играть в центре защиты. А вот академия не радует Анчелотти. Когда на поле Фран Гарсия, то намного лучше не становится. 25-летний испанец сыграл целый тайм в Лиге чемпионов против «Лилля». «Реал» уступил французскому сопернику в гостевом матче.

Команда с явным перекосом в атаку нуждается в надёжных защитниках

В Бразилии вышли на первый план фанаты черного юмора. Шутят, что после травмы шеи у Винисиуса у «селесао» появится шанс на победы в неудачном пока отборе к ЧМ -2026. Не подумайте грешным делом, что на родине от Жуниора сейчас в восторге. «Золотой мяч» ничего не изменит. Бразильским фанатам не нравится, как их атакующая группа работает без мяча.

Болельщики «Реала» с ними солидарны. Винисиус, Мбаппе и Родриго точно умеют контратаковать и зарабатывать пенальти. Но насколько они хороши в прессинге и работе без мяча? Бензема выиграл столько трофеев с «Реалом», поскольку Карим пахал в обороне за себя, Роналду и Бэйла. И это валлиец начинал левым защитником, то есть, когда хотел, вступал в отбор.

Мбаппе не любит пахать. Винисиус не начнет стараться и не перестанет провоцировать всех вокруг. Родриго не сможет одновременно открываться на правом фланге, откуда напарники стараются увести защитников, и закрывать зону, где теперь будет играть в обороне изначальный форвард Васкес. Слева тоже у Менди и Мбаппе нет химии. А есть ещё «дилемма Джуда».

Беллингем впечатлил в «Реале», ведь на стартовом отрезке играл на позиции Зидана. В рейтингах лучших футболистов англичанин проходит как плеймейкер. Но у создателя голов сейчас ниже качество моментов в Ла Лиге, чем у ветерана Модрича. Или чем у юниора Гюлера, хотя турок сыграл намного меньше минут. Беллингем закопался в защите, потерял голевой темп.

Джуду нравится новая позиция? Вряд ли. А самое ужасное для Анчелотти, что Александер-Арнольд и Дэвис – атакующие личности. Трент играл бы в полузащите, умей бороться жестче. Альфонсо начинал карьеру левым вингером. «Реал» вряд ли станет сильнее в защите с англичанином и канадцем. Перес варит трансферную кашу, а расхлебывать тренеру и вратарю «Реала».