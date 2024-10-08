Трой Дини: «Люди просили меня держаться от тренерской работы подальше»

Экс-тренер «Форест Грин Роверс» Трой Дини высказался о трудностях, с которыми сталкиваются чернокожие специалисты.
Люди из футбола просили меня держаться от тренерской работы подальше.
Мои друзья и семья всегда будут на моей стороне, чем бы я ни занимался, но в футбольном бизнесе люди говорили уйти от этого подальше.
Майка Ричардс рассказывал о том, что нужно оставаться в СМИ, поскольку там больше возможностей. В этой сфере можно работать дольше, развиваться и становиться личностью, а в тренерской работе у чернокожих мало шансов.