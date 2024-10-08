Трой Дини: «Люди просили меня держаться от тренерской работы подальше»

Экс-тренер «Форест Грин Роверс» высказался о трудностях, с которыми сталкиваются чернокожие специалисты.

Люди из футбола просили меня держаться от тренерской работы подальше.

Мои друзья и семья всегда будут на моей стороне, чем бы я ни занимался, но в футбольном бизнесе люди говорили уйти от этого подальше.