Корейская ассоциация обратилась в ФИФА из-за инцидента с Хи-Чханом

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вчера, 14:56

Пресс-служба Корейской футбольной ассоциации сообщила, что отправила официальное письмо в ФИФА в связи с расистским поведением игрока соперника в отношении нападающего «Вулверхэмптона» во время товарищеского матча с «Комо», призвав предотвратить расовую дискриминацию и ещё больше ужесточить санкции против нарушителей.

О подаче жалобы в связи с инцидентом ранее также заявили в клубе АПЛ .

В «Комо» ответили, что поговорили со своим футболистом, и, по его словам, он обратился к другому защитнику со словами: «Не обращай на него внимания, он думает, что он Джеки Чан». Представитель итальянской команды отметил, что после длительного разговора они убеждены, что фраза была связана с именем Хи-Чхана и частыми обращениями «Чанни» к нему со стороны партнёров по команде на поле, поэтому ничего уничижительного здесь не было.