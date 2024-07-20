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Корейская ассоциация обратилась в ФИФА из-за инцидента с Хи-Чханом

вчера, 14:56

Пресс-служба Корейской футбольной ассоциации сообщила, что отправила официальное письмо в ФИФА в связи с расистским поведением игрока соперника в отношении нападающего «Вулверхэмптона» Хван Хи-Чхана во время товарищеского матча с «Комо», призвав предотвратить расовую дискриминацию и ещё больше ужесточить санкции против нарушителей.

О подаче жалобы в связи с инцидентом ранее также заявили в клубе АПЛ.

В «Комо» ответили, что поговорили со своим футболистом, и, по его словам, он обратился к другому защитнику со словами: «Не обращай на него внимания, он думает, что он Джеки Чан». Представитель итальянской команды отметил, что после длительного разговора они убеждены, что фраза была связана с именем Хи-Чхана и частыми обращениями «Чанни» к нему со стороны партнёров по команде на поле, поэтому ничего уничижительного здесь не было.

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Все комментарии
p5yqa368tc93
p5yqa368tc93
вчера в 15:47
Коматозник попал в скандал, не выходя из "Комо"
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:29
Не аргентинец ли был?😁
Гость
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