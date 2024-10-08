Дуайт Йорк: «С чернокожими тренерами обращаются несправедливо»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о трудностях, с которыми сталкиваются чернокожие тренеры в Англии.

Футбол ничем тебе не обязан. Даже если вы добились больших успехов как футболист, это не делает вас качественным рулевым.

Однако мы не видим того же самого для всех. В этой стране есть люди, которые получили две или три возможности.

Вы ведёте речь об инклюзивности и многообразии, а мы лишь хотим равенства. И я не вижу, что с чернокожими тренерами обращаются справедливо.

Думаю, что мы должны сделать в три или четыре раза больше, прежде чем у нас появится возможность.