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Дуайт Йорк: «С чернокожими тренерами обращаются несправедливо»

вчера, 13:37

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о трудностях, с которыми сталкиваются чернокожие тренеры в Англии.

Футбол ничем тебе не обязан. Даже если вы добились больших успехов как футболист, это не делает вас качественным рулевым.

Однако мы не видим того же самого для всех. В этой стране есть люди, которые получили две или три возможности.

Вы ведёте речь об инклюзивности и многообразии, а мы лишь хотим равенства. И я не вижу, что с чернокожими тренерами обращаются справедливо.

Думаю, что мы должны сделать в три или четыре раза больше, прежде чем у нас появится возможность.

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