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В Испании собираются применять специальный жест, сигнализирующий о расизме

вчера, 12:42

Королевская испанская футбольная федерация совместно с Ла Лигой собирается включить в протокол действий по публичным инцидентам жест, оповещающий о расизме, который был одобрен на последнем конгрессе ФИФА, проходившем в Бангкоке.

Отмечается, что соглашение, принятое единогласно, направлено на продолжение совместной и эффективной борьбы с расизмом. Организации собираются применить нововведение ко всем своим соревнованиям.

Главный арбитр матча может подать сигнал, если лично подтвердит расистское поведение, либо получит от футболиста или координатора безопасности информацию о дискриминационном отношении.

В Испании собираются применять специальный жест, сигнализирующий о расизме

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Перевод с rfef.es Фото: Сайт RFEF
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Все комментарии
qpdn35azyvp4
qpdn35azyvp4
вчера в 13:38
Где они находят расизм, не понятно, скоро одни негры играть будут.
112910415
112910415
вчера в 13:20
а сексизм ?
эйджизм ?
конформизм ?
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 13:17
Всё . Этот жест покончит с расизмом
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:02
Ну не знаю даже. Руки то белые на эмблеме!! Не будет ли это проблемой? Подожду что вини скажет
iIIiada
iIIiada
вчера в 12:59
Скрещенные руки - сигнал о расизме, скрещенные руки в кулаке - Ваканда навеки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:49
Этот жест давно занят - и на международном означает - "Всё - шабаш!"..)
Гость
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