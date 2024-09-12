В Испании собираются применять специальный жест, сигнализирующий о расизме

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вчера, 12:42

Королевская испанская футбольная федерация совместно с Ла Лигой собирается включить в протокол действий по публичным инцидентам жест, оповещающий о расизме, который был одобрен на последнем конгрессе ФИФА , проходившем в Бангкоке.

Отмечается, что соглашение, принятое единогласно, направлено на продолжение совместной и эффективной борьбы с расизмом. Организации собираются применить нововведение ко всем своим соревнованиям.

Главный арбитр матча может подать сигнал, если лично подтвердит расистское поведение, либо получит от футболиста или координатора безопасности информацию о дискриминационном отношении.