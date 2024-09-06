Слова Винисиуса не повлияют на проведение чемпионата мира-2030 в Испании

Слова нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора не повлияют на организацию проведения чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники.
Ранее бразильский футболист в интервью CNN сказал, что если ситуация с расизмом в Испании к 2030 году не изменится, то турниру придётся сменить место проведения. 11 декабря ФИФА на конгрессе утвердит совместную заявку Испании, Португалии и Марокко.
Винисиус оказался глуп. Это надо же перед церемонией ЗМ так настраивать против себя людей. Не удивлюсь, если он проиграет.
Винисиус оказался глуп. Это надо же перед церемонией ЗМ так настраивать против себя людей. Не удивлюсь, если он проиграет.