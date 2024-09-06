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Слова Винисиуса не повлияют на проведение чемпионата мира-2030 в Испании

вчера, 14:27

Слова нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора не повлияют на организацию проведения чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники.

Ранее бразильский футболист в интервью CNN сказал, что если ситуация с расизмом в Испании к 2030 году не изменится, то турниру придётся сменить место проведения. 11 декабря ФИФА на конгрессе утвердит совместную заявку Испании, Португалии и Марокко.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:46
Винисиус уже окончательно страх потерял.
adekvat
adekvat
вчера в 16:23
Нигеры лают, а караван ФИФА идет.
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:11
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Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:42
Реал на 90% состоит из негров, но почему-то в основном достается только Винисиусу. Может, он сам виноват?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:35
И всё таки играть в футбол у Винни получается значительно лучше , чем делать заявления...)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:17
А что кто-то всерьез думал, что ЧМ перенесут из-за слов одного человека? Кстати, его слова не вызвали того эффекта, на который он надеялся. Наоборот, это настроило многих против него. Уже некий бразильский чиновник начал оправдываться, что слова Винисиуса вырвали из контекста и что он имел в виду совсем другое.

Винисиус оказался глуп. Это надо же перед церемонией ЗМ так настраивать против себя людей. Не удивлюсь, если он проиграет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:34
Самое время обвинить ФИФА в расизме!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:29
Пусть "Унесенные ветром" прочитает/посмотрит. Ну или на худой конец "Рабыню Изауру"))
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