«Депортиво» намекнуло на трансфер Серхио Рамоса

Пресс-служба «Депортиво» намекнула на переход бывшего защитника «Реала» и ПСЖ Серхио Рамоса.
Команда в своих соцсетях опубликовала следующее сообщение:
Мы подписали футболиста. Мы оставляем несколько подсказок, чтобы узнать, сможете ли вы догадаться. С детства он симпатизирует «Депортиво». Чемпион Европы. Он носил футболку двух футбольных команд испанской лиги. Его зовут _ _ _ _ _, хотя люди часто называют его по фамилии.
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
СЕР! ХИ! О!
Тара - Та - Там...)
Ну или Буратино (если с Рамосом не выйдет)
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
СЕР! ХИ! О!
Тара - Та - Там...)
Ну или Буратино (если с Рамосом не выйдет)