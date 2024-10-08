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«Депортиво» намекнуло на трансфер Серхио Рамоса

вчера, 20:25

Пресс-служба «Депортиво» намекнула на переход бывшего защитника «Реала» и ПСЖ Серхио Рамоса.

Команда в своих соцсетях опубликовала следующее сообщение:

Мы подписали футболиста. Мы оставляем несколько подсказок, чтобы узнать, сможете ли вы догадаться. С детства он симпатизирует «Депортиво». Чемпион Европы. Он носил футболку двух футбольных команд испанской лиги. Его зовут _ _ _ _ _, хотя люди часто называют его по фамилии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:55
Серёга не подведёт !
Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:37
Да , слухи "сватают" его ещё в несколько клубов...)
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:38
...неужели во все тяжские Сереженьку потянуло..?!
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:46
Да приткните уж куда нибудь заслуженного пенсионера... Пол сезона уже прошло...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:50
Депортиво нам решило ребусы по загадывать, да мы с детства это знаем!)))
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
СЕР! ХИ! О!
Тара - Та - Там...)
Ну или Буратино (если с Рамосом не выйдет)
Гость
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