«Депортиво» намекнуло на трансфер Серхио Рамоса

Пресс-служба «Депортиво» намекнула на переход бывшего защитника «Реала» и ПСЖ .

Команда в своих соцсетях опубликовала следующее сообщение:

Мы подписали футболиста. Мы оставляем несколько подсказок, чтобы узнать, сможете ли вы догадаться. С детства он симпатизирует «Депортиво». Чемпион Европы. Он носил футболку двух футбольных команд испанской лиги. Его зовут _ _ _ _ _, хотя люди часто называют его по фамилии.