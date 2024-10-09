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Усман Дембеле будет выступать в сборной Франции под номером Гризманна

сегодня, 00:36

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле теперь будет играть в сборной Франции под 7-м номером.

Ранее этот номер принадлежал Антуану Гризманну, однако он закончил карьеру в составе «трёхцветных».

Напомним, что раньше Дембеле выступал за национальную команду под 11-м номером.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:37
Гризманн скоро переедет в США. Наверно в Интер Майами))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:37
Все таки Гризмана больще не будет в сборной, а жаль.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:13
У Гризмана спад, депрессия, уныние. Вот увидите, он сам еще не раз будет напоминать о своём "возвращении" в сборную. Игровой номер не причем
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:41
Гризманна трудновато будет заменить...
75c6xy9txs98
75c6xy9txs98
сегодня в 07:30
Уровень Дембеле ниже ,чем был у Гризмана
Вещий
Вещий
сегодня в 07:16
Антуан говорил что может еще вернутся в сборную..
ca87e9qzx969
ca87e9qzx969
сегодня в 07:14
Ангольские месье особо церемониться не будут, только дай палец - откусят всю руку. Не успел номер партнёра освободиться, уже беспардонный рубероид летит его хватать. Хоть чуть-чуть подождали бы для приличия. Представляю, как это неприятно Гризманну, после всего того, что он сделал для сборной
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:03
Можно под сменой номера найти какой-то подвох или причину
Но по сути это ничего не меняет
Главное чтобы играли лучше вот и всё
98b98chfjv74
98b98chfjv74
сегодня в 06:47
Счастливый номер,под этим номером у мень внук инрает, играет за сборную Детского Сада Теремок,и кстати успешно, .
Вчера похвалился, Деда я три гола забил,и два между ног Ленке Путинсовой,которая стояла на воротах,а выиграли мы со счетом 5:2
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:37
Ну вот, уже и номер занят...
Нельзя ему возвращаться в сборную.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:17
11 номер тоже вполне хорош. Но ему почему то нравится 7- ка, как у Дайвера...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:53
С уходом Гризманна теперь на Дембеле ложится роль лидера сборной.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:35
Переходящий номер достойному....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:01
Чем Усману одиннадцатый номер не понравился, само то для нападающего.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:39
Дешам на всякий случай "сжигает мосты" что ли? )))
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