Усман Дембеле будет выступать в сборной Франции под номером Гризманна

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сегодня, 00:36

Нападающий ПСЖ теперь будет играть в сборной Франции под 7-м номером.

Ранее этот номер принадлежал , однако он закончил карьеру в составе «трёхцветных».

Напомним, что раньше Дембеле выступал за национальную команду под 11-м номером.