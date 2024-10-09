Усман Дембеле будет выступать в сборной Франции под номером Гризманна

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле теперь будет играть в сборной Франции под 7-м номером.
Ранее этот номер принадлежал Антуану Гризманну, однако он закончил карьеру в составе «трёхцветных».
Напомним, что раньше Дембеле выступал за национальную команду под 11-м номером.
Но по сути это ничего не меняет
Главное чтобы играли лучше вот и всё
Но по сути это ничего не меняет
Главное чтобы играли лучше вот и всё
Вчера похвалился, Деда я три гола забил,и два между ног Ленке Путинсовой,которая стояла на воротах,а выиграли мы со счетом 5:2
Вчера похвалился, Деда я три гола забил,и два между ног Ленке Путинсовой,которая стояла на воротах,а выиграли мы со счетом 5:2
Нельзя ему возвращаться в сборную.
Нельзя ему возвращаться в сборную.