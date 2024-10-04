На матче в Финляндии оскорбляли российских игроков. Встречу прерывали

Матч Первой лиги Финляндии между командами «ТПС» и «Яро» был прерван в конце первого тайма из-за расистских выкриков болельщиков.
По информации источника, оскорбляли футболистов команды гостей Сергея Лазарева и Сергея Еременко.
Лазарев является гражданином России. Еременко, родившийся в Пиетарсаари в 1999 году, имеет два паспорта. Его старшие братья Алексей и Роман выступали за сборную Финляндии. Сергей в 2018 году изъявил желание играть за сборную России и поменял футбольное гражданство.
Спортивный директор «Яро» Тобиас Странд присутствовал на матче и отметил, что не слышал точно, что именно кричали игрокам с трибун. По его словам, подобное поведение болельщиков было замечено и в первом матче сезона между этими клубами. Домашние игры «ТПС» прерывались трижды в этом сезоне из-за расистских выкриков.
Семерых болельщиков выдворили со стадиона после того, как охрана определила, откуда доносятся оскорбления.
Директор «ТПС» Ким Экроос принёс извинения за поведение болельщиков, о чём сообщили на официальном сайте команды:
Мы стыдимся и сожалеем, что игроки команды вновь подверглись расистским оскорблениям на нашем домашнем матче. У нас нулевая толерантность к расизму, и лица, ведущие себя неподобающим образом, не приветствуются в рядах «ТПС».