На матче в Финляндии оскорбляли российских игроков. Встречу прерывали

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вчера, 19:58

Матч Первой лиги Финляндии между командами «ТПС» и «Яро» был прерван в конце первого тайма из-за расистских выкриков болельщиков.

По информации источника, оскорбляли футболистов команды гостей и .

Лазарев является гражданином России. Еременко, родившийся в Пиетарсаари в 1999 году, имеет два паспорта. Его старшие братья Алексей и Роман выступали за сборную Финляндии. Сергей в 2018 году изъявил желание играть за сборную России и поменял футбольное гражданство.

Спортивный директор «Яро» Тобиас Странд присутствовал на матче и отметил, что не слышал точно, что именно кричали игрокам с трибун. По его словам, подобное поведение болельщиков было замечено и в первом матче сезона между этими клубами. Домашние игры «ТПС» прерывались трижды в этом сезоне из-за расистских выкриков.

Семерых болельщиков выдворили со стадиона после того, как охрана определила, откуда доносятся оскорбления.

Директор «ТПС» Ким Экроос принёс извинения за поведение болельщиков, о чём сообщили на официальном сайте команды: