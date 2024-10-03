Владельца «Ноттингем Форест» обвинили в неподобающем поведении

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вчера, 23:48

Футбольная ассоциация Англии обвинила владельца «Ноттингем Форест» Евангелоса Маринакиса в неправомерном поведении после матча с «Фулхэмом» 28 сентября.

Как сообщается, ФА утверждает, что Маринакис вёл себя неподобающим образом около туннеля стадиона «Сити Граунд» после финального свистка. У него есть время до 7 октября, чтобы отреагировать.