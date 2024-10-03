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Владельца «Ноттингем Форест» обвинили в неподобающем поведении

вчера, 23:48
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии обвинила владельца «Ноттингем Форест» Евангелоса Маринакиса в неправомерном поведении после матча с «Фулхэмом» 28 сентября.

Как сообщается, ФА утверждает, что Маринакис вёл себя неподобающим образом около туннеля стадиона «Сити Граунд» после финального свистка. У него есть время до 7 октября, чтобы отреагировать.

«Форест» уступили со счётом 0:1. После игры клуб выразил возмущение вынесенным по итогам VAR решением о назначении пенальти, который и привёл к единственному голу в поединке.

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Все комментарии
57bs4ym8y2dg
57bs4ym8y2dg
сегодня в 06:49
Нужно выложить в сеть, что бы все смогли сделать свои выводы.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:26, ред.
В каждой стране свои нравы. Маринакис грек, может у них в Греции так принято.)))
334v2bn8n33v
334v2bn8n33v
сегодня в 02:30
Не успел добежать до туалета и опорожнился возле тоннеля?
Что значит неподобающее поведение?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:08
Взял бы, да извинился... Так будет проще для всех.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:24
Ну "переклинило" "главного лесничего" - бывает , теперь его и клуб скорее всего ждёт внушительный штраф - ну ни чего денег много - выплатит ...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:55
Придется ему извеняться, а то накажут строго.
Гость
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