Сборная Бразилии одержала волевую победу над Чили в отборе к ЧМ-2026

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вчера, 08:53

Завершился матч 9-го тура отборочной стадии ЧМ -2026, в котором национальная команда Чили встретилась со сборной Бразилии.

Уже 2-й минуте за Чили отличился , на 45-й минуте сравнял счет, а в конце встречи на 89-й минуте установил окончательный счет в матче 2:1 в пользу сборной Бразилии.

Сборная Бразилии поднялась на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Чили (5) – на девятом.