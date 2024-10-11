Сборная Бразилии одержала волевую победу над Чили в отборе к ЧМ-2026

Завершился матч 9-го тура отборочной стадии ЧМ-2026, в котором национальная команда Чили встретилась со сборной Бразилии.
Уже 2-й минуте за Чили отличился Эдуардо Варгас, на 45-й минуте Игорь Хесус сравнял счет, а в конце встречи на 89-й минуте Луис Энрике установил окончательный счет в матче 2:1 в пользу сборной Бразилии.
Сборная Бразилии поднялась на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Чили (5) – на девятом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390764/vargas-eduardo-igor-hesus 11.10.2024
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Не 1:2, а 2:1 в пользу сборной Бразилии. Если вы пишите о сборной Бразилии, то вначале должны указать количество мячей забитых бразильцами, а затем мячи забитые их соперниками. И так будет ПРАВИЛЬНО независимо от того, где бразильцы играли в гостях или дома.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390764/vargas-eduardo-igor-hesus 11.10.2024
---------------------
Не 1:2, а 2:1 в пользу сборной Бразилии. Если вы пишите о сборной Бразилии, то вначале должны указать количество мячей забитых бразильцами, а затем мячи забитые их соперниками. И так будет ПРАВИЛЬНО независимо от того, где бразильцы играли в гостях или дома.