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Сборная Бразилии одержала волевую победу над Чили в отборе к ЧМ-2026

вчера, 08:53
ЧилиЛоготип футбольный клуб Чили1 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Завершился матч 9-го тура отборочной стадии ЧМ-2026, в котором национальная команда Чили встретилась со сборной Бразилии.

Уже 2-й минуте за Чили отличился Эдуардо Варгас, на 45-й минуте Игорь Хесус сравнял счет, а в конце встречи на 89-й минуте Луис Энрике установил окончательный счет в матче 2:1 в пользу сборной Бразилии.

Сборная Бразилии поднялась на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Чили (5) – на девятом.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:24
У него мысли о ЗМ, готовится к получению)) В Чили, наверное, некого обвинить в расизме))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:22
И тут есть свой Луис Энрике)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:11
У Бразилии как всегда проблемы с Чили.
cska1948
cska1948
вчера в 09:05
"...установил окончательный счет в матче 1:2 в пользу сборной Бразилии."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390764/vargas-eduardo-igor-hesus 11.10.2024
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Не 1:2, а 2:1 в пользу сборной Бразилии. Если вы пишите о сборной Бразилии, то вначале должны указать количество мячей забитых бразильцами, а затем мячи забитые их соперниками. И так будет ПРАВИЛЬНО независимо от того, где бразильцы играли в гостях или дома.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:04
А винисиус чем запомнился в этом матче?? С бразильцев с победой
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:04
Важная победа дтя бразилов
f4ky9jfr84k8
f4ky9jfr84k8
вчера в 08:54
После этого должны выправиться дела у бразилов
Гость
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