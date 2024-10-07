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Лидерство «Монако» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

сегодня, 00:25

В РПЛ по итогам 11 туров лидирует «Краснодар», на 2-м месте «Локомотив» (по 27 очков). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (26 пунктов). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» и «Факел» (8 и 7 баллов соответственно), в хоне вылета расположились «Оренбург» (7 очков) и «Ахмат» (6 баллов).

Лидерство «Монако» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В АПЛ на вершине таблицы «Ливерпуль» (18 очков), На один балл от него отстали «Манчестер Сити» и «Арсенал». Топ-4 замыкает «Челси» (14 очков). В нижней части таблицы расположились «Кристал Пэлас» (3 балла), «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» (по 1 пункту).

Лидерство «Монако» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

Лидером Ла Лиги является «Барселона» (24 балла), на 2-м месте «Реал» (21 пункт). Топ-4 замыкают «Атлетико» и «Вильярреал» (по 17 пунктов). В нижней части таблицы идут «Валенсия», «Вальядолид» и «Лас-Пальмас» (6, 5 и 3 балла соответственно).

Лидерство «Монако» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

Таблицу Серии А возглавляет «Наполи» (16 очков), «Интер» идет на 2-м месте (14 баллов), а топ-4 замыкают «Ювентус» и «Лацио» (по 13 очков). В нижней части таблицы расположились «Дженоа» (5 баллов), «Монца» и «Венеция» (по 4 пункта).

Лидерство «Монако» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

Таблицу Бундеслиги возглавляют «Бавария» и «РБ Лейпциг» (по 14 очков), у «Айнтрахта» с 3-й строчки 13 пунктов, а топ-4 замыкает «Фрайбург» (12 баллов). На противоположном полюсе таблицы находятся «Хоффенхайм» (4 балла), «Хольштайн» (2 балла) и «Бохум» (1 пункт).

Лидерство «Монако» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Лиге 1 лидирует «Монако» (19 очков), ПСЖ идет на 2-м месте (17 пунктов). В топ-4 также вошли «Марсель» и «Реймс» (по 14 баллов). Замыкают таблицу «Тулуза», «Монпелье» и «Анже» (5, 4 и 3 балла соответственно).

Лидерство «Монако» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 08:19
Всё ещё поменяется и возможно не раз.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:14
Это только начало - ждём неожиданности и сюрпризы в дальнейшем...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:08
Лидерство Монако?
Не думаю, что это надолго...
И не стоит выделять Головина...
112910415
112910415
сегодня в 08:00
Барса недурно стартовала !
db9fuut4t9vf
db9fuut4t9vf
сегодня в 07:25
Похоже удачная игра Монако стимулирует скорую распродажу состава.
kazakoff
kazakoff ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:23
Да радует, что навязывают борьбу признанным фаворитам
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:17
Монако и Наполи резко поднялись. Радует лидерство Барсы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:03
Это не более чем промежуточные результаты. Дистанция очень длинная...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:06
К сожалению скоро много че поменяется
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:03
Быки и Локо делят очки и это радует. Продолжайте в том же духе
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:41
Краснодару нужно побеждать учиться в долгую...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:34
Интересные промежуточные итоги... всё изменится, смею предположить, кроме Испании...
ABir
ABir
сегодня в 00:46
Мне тоже кажется, что в этих чемпионатах лидеры сменятся.
rfyx7nd3krqs
rfyx7nd3krqs
сегодня в 00:31
Краснодар и Монако радуют, но боюсь это временно
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