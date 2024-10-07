Лидерство «Монако» и «Ливерпуля». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

1728249910

сегодня, 00:25

В РПЛ по итогам 11 туров лидирует «Краснодар», на 2-м месте «Локомотив» (по 27 очков). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (26 пунктов). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» и «Факел» (8 и 7 баллов соответственно), в хоне вылета расположились «Оренбург» (7 очков) и «Ахмат» (6 баллов).

В АПЛ на вершине таблицы «Ливерпуль» (18 очков), На один балл от него отстали «Манчестер Сити» и «Арсенал». Топ-4 замыкает «Челси» (14 очков). В нижней части таблицы расположились «Кристал Пэлас» (3 балла), «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» (по 1 пункту).

Лидером Ла Лиги является «Барселона» (24 балла), на 2-м месте «Реал» (21 пункт). Топ-4 замыкают «Атлетико» и «Вильярреал» (по 17 пунктов). В нижней части таблицы идут «Валенсия», «Вальядолид» и «Лас-Пальмас» (6, 5 и 3 балла соответственно).

Таблицу Серии А возглавляет «Наполи» (16 очков), «Интер» идет на 2-м месте (14 баллов), а топ-4 замыкают «Ювентус» и «Лацио» (по 13 очков). В нижней части таблицы расположились «Дженоа» (5 баллов), «Монца» и «Венеция» (по 4 пункта).

Таблицу Бундеслиги возглавляют «Бавария» и «РБ Лейпциг» (по 14 очков), у «Айнтрахта» с 3-й строчки 13 пунктов, а топ-4 замыкает «Фрайбург» (12 баллов). На противоположном полюсе таблицы находятся «Хоффенхайм» (4 балла), «Хольштайн» (2 балла) и «Бохум» (1 пункт).