«Реал Сосьедад» и «Атлетико» не выявили победителя в 9-м туре Ла Лиги (1:1).
Хулиан Альварес вывел гостей вперед на 1-й минуте, на 84-й счет сравнял Лука Сучич.
После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 15-м месте (9 очков), «Атлетико» находится на 3-й позиции (17 баллов).
Облак больше , чем половина команды
Держит Атлетико на своих плечах
Облак лучший вратарь в Мире и наверно лет 10 удерживает это звание
Облак больше , чем половина команды
Держит Атлетико на своих плечах
Облак лучший вратарь в Мире и наверно лет 10 удерживает это звание