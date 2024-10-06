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«Реал Сосьедад» избежал поражения в поединке Ла Лиги с «Атлетико»

вчера, 23:56
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Реал Сосьедад» и «Атлетико» не выявили победителя в 9-м туре Ла Лиги (1:1).

Хулиан Альварес вывел гостей вперед на 1-й минуте, на 84-й счет сравнял Лука Сучич.

После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 15-м месте (9 очков), «Атлетико» находится на 3-й позиции (17 баллов).

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 10:20
Атлетико мертвый .
Облак больше , чем половина команды
Держит Атлетико на своих плечах
Облак лучший вратарь в Мире и наверно лет 10 удерживает это звание
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:24
Значит плохо припарковали автобус
112910415
112910415
сегодня в 07:43
а вот не надо расслабляться до последней секунды !
y6wchjdnb9cn
y6wchjdnb9cn
сегодня в 07:21
Тяжко им без Арсенки приходится, еле-еле на плаву держатся. На его возвращение вся надёжа только и есть
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:08
Я тоже так считаю что это более чем справедливый Исход
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 07:07
Да я думаю они и мирному исходу довольны
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:07
Надо было добивать Атлетико...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:48
Ничья справедливый результат.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:21
В Сан Себастьяне играть всем не просто!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:48
Альварес смотрю у матрасов с первой минуты вышел
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:46
Реал Сосьедад молодцы! До конца бились
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:08
Атлетико раньше времени поверил в свою победу. И поплотился .
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:06
Реал сумел отскочить в концовке...
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