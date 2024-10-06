«Реал Сосьедад» избежал поражения в поединке Ла Лиги с «Атлетико»

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вчера, 23:56

«Реал Сосьедад» и «Атлетико» не выявили победителя в 9-м туре Ла Лиги (1:1).

Хулиан Альварес вывел гостей вперед на 1-й минуте, на 84-й счет сравнял Лука Сучич.

После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 15-м месте (9 очков), «Атлетико» находится на 3-й позиции (17 баллов).