Получают от 6 до 17 млн рублей в неделю. Топ-10 самых высокооплачиваемых тинейджеров

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08 октября 2024, 19:00

В мировом футболе появилась талантливая молодежь, которая уже получает большие деньги. Давайте выделим самых высокооплачиваемых подростков.

Сразу отметим, что Ламин Ямаль сейчас получает 32,115 евро в неделю. Когда он подпишет новый контракт с «Барселоной» или же с другим клубом, то его зарплата увеличится во много раз. Поэтому прямо сейчас вундеркинда из Каталонии в нашем списке нет. И сразу хотим уточнить, что не все данные по зарплатам официальные, в разных источниках цифры могут отличаться, как и может меняться курс рубля по отношению к евро на момент прочтения статьи.

10. Юссуфа Мукоко – 57 692 евро/ примерно 6 млн рублей в неделю («Боруссия Дортмунд»)

Нападающий еще не раскрыл весь свой потенциал с тех пор, как попал в состав дортмундской «Боруссии», где дебютировал на следующий день после своего 16-летия, но у него еще много времени.

Контракт футболиста со «шмелями» действует до 2026 года. Но в этом сезоне Мукоко играет в аренде в «Ницце», и можно предположить, что «Дортмунд» берет на себя сейчас большую часть его зарплаты. Смена обстановки вполне может пойти на пользу 19-летнему игроку, который недавно впервые вышел в стартовом составе Лиги 1, забив два гола и отдав результативную передачу — разгромили «Сент-Этьен» со счетом 8:0.

9. Марк Гиу – 59 518 евро/≈6 млн 200 тысяч рублей в неделю («Челси», 18 лет)

Переход Гиу из «Барселоны» в «Челси» летом — предупреждение каталонцам о том, что может произойти с Ямалем, если они не смогут предложить талантливому игроку солидный контракт.

18-летний выпускник «Ла Масии» привлек внимание многих клубов в прошлом сезоне голами в Ла Лиге и Лиге чемпионов, испытывающий нехватку средств каталонский клуб не смог предложить ему такие же выгодные условия, как «Челси». В новом клубе Марк уже попал в курьезную ситуацию — высмеяли всем миром.

8. Витор Роке – 67 308 евро/≈7 млн рублей в неделю («Барселона», 19 лет)

Как и в случае с Мукоко, талант ушел в аренду, но не в другую страну, а в «Бетис». Роке пришел на презентацию в севильский клуб со своей собачкой, у которой есть личная страница в соцсетях. Молодой парень еще, но зато добряк.

Бразилец прибыл на «Камп Ноу» в январе, но забил всего два гола. Игровая практика в другом клубе, может быть, — лучший вариант для него на данный момент.

7. Пау Кубарси – 76 923 евро/≈8 млн 100 тысяч рублей в неделю («Барселона», 17 лет)

Еще одна звезда «Барселоны». Кубарси выглядит очень зрелым для 17-летнего центрального защитника.

В прошлом сезоне под руководством Хави он добился успеха, проявив себя в Ла Лиге и в матчах Лиги чемпионов, поэтому неудивительно, что в конце кампании ему предложили выгодный контракт — новое соглашение действует до лета 2027 года.

6. Эндрик – 80 000 евро/≈8 млн 400 тысяч рублей в неделю («Реал», 18 лет)

Люди заговорили об Эндрике как о мировом таланте, когда он впервые проявил себя в возрасте 14 лет в Бразилии. Через два года «Реал» договорился о переходе футболиста. Представьте, что вам 16 лет и вы уже знаете, что скоро будете играть за самый успешный клуб в мировом футболе. Но Эндрика юнцом уже не назвать, ведь он недавно женился. Такими темпами под конец карьеры у него могут быть внуки.

5. Арчи Грэй – 89 277 евро/≈9 млн 400 тысяч рублей в неделю («Тоттенхэм», 18 лет)

В прошлом сезоне он блистал за клуб своего детства «Лидс», но его уход с «Элланд Роуд» казался неизбежным, когда команда потерпела поражение в финале плей-офф.

Таких талантливых игроков просто не оставляют в Чемпионшипе — «Тоттенхэм» выложил за Грэя немалую сумму денег (30 млн фунтов), даже «Боруссия» закупалась выгоднее в этом дивизионе, когда подписывала Джуда Беллингема. Постекоглу не спешит нагружать Грэя и постепенно подводит его к основе.

4. Матис Тель – 96 154 евро/≈10 млн 100 тысяч рублей в неделю («Бавария», 19 лет)

Вундеркинд из мюнхенской «Баварии» отличается высокой скоростью, дриблингом и умением завершать атаки. Пока ему придется набраться терпения, ведь на «Альянц Арене» играет Харри Кейн, но «Бавария», очевидно, верит в его способности, ведь подписала с ним контракт аж до 2029 года.

3. Арда Гюлер – 100 000 евро/≈10 млн 500 тысяч рублей в неделю («Реал», 19 лет)

Эндрик — не самый высокооплачиваемый молодой игрок на «Бернабеу». Гюлеру было трудно проявить себя в своем дебютном сезоне в Мадриде, но зато Арда полностью разрекламировал себя на Евро-2024 в составе сборной Турции. Этот парень точно может добиться успеха на мировой арене.

2. Лени Йоро – 136 892 евро/≈14 млн 400 тысяч рублей в неделю ( МЮ , 18 лет)

На фоне нынешних трудностей «Манчестер Юнайтед» можно даже и не вспомнить, что у них в составе присутствует один из самых талантливых молодых защитников в Европе. К сожалению, пока только на бумаге – футболист получил тяжелую травму перед сезоном и проходит курс лечения.

1. Уоррен Заир-Эмери – 161 538 евро/≈17 млн рублей в неделю ( ПСЖ , 18 лет)

Вот мы и подобрались к самому высокооплачиваемому юноше в мировом футболе. Летом из ПСЖ ушел Килиан Мбаппе и теперь остальные футболисты парижан смогут получить свое внимание от прессы и болельщиков, ведь ранее все взоры были прикованы к сериалу под названием «Когда Мбаппе перейдет в „Реал“».

18-летний Заир-Эмери обладает всеми данными, чтобы стать одним из лучших полузащитников Европы. Парижане поняли это еще в 2022 году, когда заключили с ним длительный контракт до 2029 года.

Кто из этих футболистов добьется наибольшего успеха, как считаете?