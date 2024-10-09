Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2024/2025

«Эспаньол» решил сократить меню футболистов в рамках экономии

вчера, 18:35

«Эспаньол» ввёл в клубе режим экономии из-за финансовых трудностей.

По информации источника, в меню футболистов больше нет ветчины, протеиновых йогуртов, а фруктов стало гораздо меньше.

Игроки уже привыкли к непростым временам в связи с экономией на транспорте. Однако относительно ограничений в питании футболисты попросили встретиться, чтобы объяснить свою точку зрения и предложить возможные решения, не затрагивая то, что они считают одной из основ своей подготовки.

Спортивное руководство также было проинформировано об этой просьбе, и они вместе пытаются достичь максимально возможного соглашения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Эспаньол
Перевод с relevo.com
Николсон: «Я не знаю, какой у меня должен быть трансферный ценник»
Вчера, 09:34
Получают от 6 до 17 млн рублей в неделю. Топ-10 самых высокооплачиваемых тинейджеров
08 октябряЕвгений Петров в блоге Футбол и деньгиКомментарии5
В Госдуме отреагировали на оскорбления россиян в матче чемпионата Финляндии
05 октября
СлухиКонфликта интересов при праздновании Месси с бутылкой своего бренда не было
05 октября
Свинов: «Во второй лиге зарплаты по 30 тысяч, кто-то переходит в Медиалигу»
03 октября
СлухиСтало известно, сколько «Ньюкаслу» нужно потратить на реконструкцию арены
02 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:09
странно это
одну из должностей в руководстве надо сократить
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:22
Пусть руководство свой рацион пересмотрит.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:26
Люблю я такие вещи!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:24
...это точно моя,китаец,элекровелосипед 2024 года...!
lotsman
lotsman
вчера в 20:21
Правильно, хватит отъедаться, работать, работать и работать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Утренние тренировки Эспаньола плавно перетекали в вечерние......))
Брулин
Брулин
вчера в 20:19
Комменты про рычаги будут или местные шутники догнали, что экономические проблемы не только Барсу настигли?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:04
так))) попугаи (прозвище эспаньола) недоедают оказывается.
но Тебас, конечно, еще много раз скажет, что Ла Лига
экономически стабильно, чем АПЛ))))
помню, в прошлом году из за сильной засухи в Каталонии
футболистам Барселоны, Жироны и Эспаньола запретили принимать душ после матчей...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:50
Ну, этот еще лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Санёк, орёл был, или это твоя импровизация?))) Красивая вещь, Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:44, ред.
Экономия финансов на питании футболистам, особенно на фруктах в Испании, это "экономия на спичках". А далее сокращение средств, извините, на туалет и личную гигиену. Называется, ""всё приехали"! А не проще ли будет в сложившейся ситуации руководству команды продать кого-либо из наиболее ликвидных игроков, а то и вообще сняться с чемпионата Ла Лиги и не мучить ни футболистов ни болельщиков.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:42
...лукавлю,но это не фотошоп, выставка на ВДНХ Россия,между прочем очень популярная в стране,сейчас закрыта. А мой вот,плиз!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:39
Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Точно, как из американских фильмов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Слушай, крутейшая у тебя тачка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
adekvat
adekvat
вчера в 19:38
Переходят на шаурму, пригласят повара узбека.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
...любой каприз,старина!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:27
Дружище, прошу простить-случайно нажал тебе на дизлайк, но тут же исправил на лайк. Вижу плохо, иногда ошибаюсь. Но уже всё исправил.)))
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:24
Спасибо.
shur
shur
вчера в 19:00
...вспомнил, играя за сборную предприятия мы шли пять побед к ряду,оказывается центр нападающий все 5-ть матчей приезжал на
игру с бадуна и его понесло, 10 мячей заколотил и каких, а вы блин
диета,рацион,питание...!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:43
Здравствуйте.

Уже отменили жёлтую карточку.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:40
Ограничения в питании — это критический момент для спортсменов, и важно, чтобы клуб понимал, как это влияет на производительность игроков. Питание является основой подготовки и восстановления, и изменения в рационе могут негативно сказаться на физической форме и здоровье футболистов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 