«Эспаньол» решил сократить меню футболистов в рамках экономии

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вчера, 18:35

«Эспаньол» ввёл в клубе режим экономии из-за финансовых трудностей.

По информации источника, в меню футболистов больше нет ветчины, протеиновых йогуртов, а фруктов стало гораздо меньше.

Игроки уже привыкли к непростым временам в связи с экономией на транспорте. Однако относительно ограничений в питании футболисты попросили встретиться, чтобы объяснить свою точку зрения и предложить возможные решения, не затрагивая то, что они считают одной из основ своей подготовки.

Спортивное руководство также было проинформировано об этой просьбе, и они вместе пытаются достичь максимально возможного соглашения.