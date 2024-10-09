«Эспаньол» решил сократить меню футболистов в рамках экономии

«Эспаньол» ввёл в клубе режим экономии из-за финансовых трудностей.
По информации источника, в меню футболистов больше нет ветчины, протеиновых йогуртов, а фруктов стало гораздо меньше.
Игроки уже привыкли к непростым временам в связи с экономией на транспорте. Однако относительно ограничений в питании футболисты попросили встретиться, чтобы объяснить свою точку зрения и предложить возможные решения, не затрагивая то, что они считают одной из основ своей подготовки.
Спортивное руководство также было проинформировано об этой просьбе, и они вместе пытаются достичь максимально возможного соглашения.
игру с бадуна и его понесло, 10 мячей заколотил и каких, а вы блин
диета,рацион,питание...!!!
игру с бадуна и его понесло, 10 мячей заколотил и каких, а вы блин
диета,рацион,питание...!!!