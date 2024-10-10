Red Bull намерен инвестировать в ещё один европейский футбольный клуб

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вчера, 15:10

У нового руководителя футбольного направления Red Bull Юргена Клоппа может появиться еще один клуб под его руководством после того, как выяснилось, что компания заинтересована в приобретении футбольного клуба «Париж».

В настоящее время французский клуб выступает в Лиге 2 и борется за выход в высший дивизион.

Клуб находится «на грани» продажи Red Bull.

Нынешний президент клуба и владелец контрольного пакета акций Пьер Ферраччи готовит клуб к выходу из-под его контроля.

Предполагается, что он сохранит 30 процентов своих акций до 2027 года.