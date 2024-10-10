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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 2 2024/2025

Red Bull намерен инвестировать в ещё один европейский футбольный клуб

вчера, 15:10

У нового руководителя футбольного направления Red Bull Юргена Клоппа может появиться еще один клуб под его руководством после того, как выяснилось, что компания заинтересована в приобретении футбольного клуба «Париж».

В настоящее время французский клуб выступает в Лиге 2 и борется за выход в высший дивизион.

Клуб находится «на грани» продажи Red Bull.

Нынешний президент клуба и владелец контрольного пакета акций Пьер Ферраччи готовит клуб к выходу из-под его контроля.

Предполагается, что он сохранит 30 процентов своих акций до 2027 года.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:08
Тем не менее, стоит помнить, что переход из Лиги 2 в высший дивизион — это сложный и порой болезненный процесс. Клоппу придется не только наладить внутреннюю атмосферу, но и настроить игроков на борьбу за высокие цели. Он должен будет создать команду, способную не только завоевывать трофеи, но и показывать привлекательный для зрителей футбол.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:49
Ну что, законы позволяют, финансы тоже, будут и французски рынок шелестить, а лучших отправлять в Лейпциг!
w44ju52d8ybw
w44ju52d8ybw
вчера в 15:35
В дальнейшем клуб переименуют и назовут

Фанера
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:22
Париж становится очередным денежно-футбольным персонажем. Зачем только нынешнему владельцу клуба 30 процентов акций до 2027 года? Настораживает, что футбольное направление компании возглавляет Клопп. Он мог бы возглавить топ-клуб.
YNWA
YNWA
вчера в 15:21
Футбольная мафия работает и весьма успешно!
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