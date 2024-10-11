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Мбаппе отдыхал в клубе в Швеции во время матча сборной Франции

вчера, 14:41
ИзраильЛоготип футбольный клуб Израиль1 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на ближайшие игры Лиги наций.

Во время вчерашнего матча «трёхцветых» в Лиге наций против сборной Израиля (4:1) форвард был замечен возле ночного клуба в Стокгольме (Швеция).

Мбаппе отдыхал в клубе в Швеции во время матча сборной Франции

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:02
...баскетболисты Чикаго Буллс на прогулке...!!!
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:57
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:05
    Не стоит спешить с выводами. Мы все можем совершать ошибки, и, возможно, он просто вышел проветриться после напряжённой игры. Конечно, это не идеальное время и место, но, возможно, это всего лишь один эпизод, который не стоит рассматривать в глобальном контексте. Давайте дождёмся его объяснений, прежде чем судить о его мотивах.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:48
    Квадробер в маске черепахи.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 15:16
    Сразу видно он не любит футбол
    Баpсaфoбия
    Баpсaфoбия
    вчера в 15:14
    Ну это было всем понятно что Реал давил на сборную, и мы знали что Реал всегда так будет делать
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 15:12
    противно выглядит
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 15:03
    Замечен и замечен.... он же не пьяный в стельку был.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 15:00
    А, что кому-то стало от этого плохо? Не стоит бросаться из крайности в крайность... Хотя, конечно, если он хочет, чтобы его история была положительной, желательно смотреть игру своей сборной в каком-нибудь спортивном баре вместе с болельщиками.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 14:52
    от футбола надо отдохнуть...и пошел в ночной клуб хала мадрид))
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