Мбаппе отдыхал в клубе в Швеции во время матча сборной Франции

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на ближайшие игры Лиги наций.
Во время вчерашнего матча «трёхцветых» в Лиге наций против сборной Израиля (4:1) форвард был замечен возле ночного клуба в Стокгольме (Швеция).
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на ближайшие игры Лиги наций.
Во время вчерашнего матча «трёхцветых» в Лиге наций против сборной Израиля (4:1) форвард был замечен возле ночного клуба в Стокгольме (Швеция).
на барселоновские коменты налетел, смени ветку,ок!!!
на барселоновские коменты налетел, смени ветку,ок!!!