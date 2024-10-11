Мбаппе отдыхал в клубе в Швеции во время матча сборной Франции

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вчера, 14:41

Нападающий «Реала» не был вызван в сборную Франции на ближайшие игры Лиги наций.

Во время вчерашнего матча «трёхцветых» в Лиге наций против сборной Израиля (4:1) форвард был замечен возле ночного клуба в Стокгольме (Швеция).