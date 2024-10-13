Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига наций 2024/2025

Сборная Англии в гостях обыграла Финляндию

вчера, 20:55
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия1 : 3Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Финляндия проиграла Англии (1:3) в матче группового этапа Лиги наций.

Первый гол в игре на 18-й минуте забил полузащитник Англии Джек Грилиш. На 74-й минуте Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Деклан Райс довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте защитник Финляндии Артту Хосконен отыграл один гол.

Финляндия идёт на 4-м месте группы 2 Лиги В (0 очков), Англия занимает 2-е место (9 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
«Балтика» обыграла «Аланию» в поединке Первой лиги
Вчера, 19:08
Сборная Казахстана минимально уступила Словении в матче Лиги наций
Вчера, 18:07
«Арсенал» и «Сочи» не выявили победителя в игре Первой лиги
Вчера, 15:58
«Пари НН» сыграл вничью с ЦСКА в первом матче при Ганчаренко
Вчера, 13:44
Сборная США выиграла у Панамы в первом матче Почеттино
Вчера, 08:30
Сербия обыграла Швейцарию в поединке Лиги наций
12 октября
Сортировать
Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
Умник а кто лучше Кейна?пусть твой ливер даст нападающих,зачем покупать гакпо,нуньез,и всяких жот?)
shur
shur ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:39
...вечный вопрос о вратарях №1 ,не меняясь стоял Льорис, Нойер незаменимый,Куртуа ...да,много примеров, такая наверно традиция
в рамке самый,самый,самый...!!!
lotsman
lotsman
вчера в 21:43
Кто бы сомневался. Сыграли легко, не напрягаясь.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 21:36
Ожидаемый результат; для всех команд европы, эта лига, как кубок у нас: выиграли-проиграли - завтра забыли, притом все: игроки, болельщики, чиновники уефа и рфс.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:29
С победой английскую сборную!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:12
Почему стоит в раме Пик,когда можно было бы попробовать посмотреть на игру Ника Поупа.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:11
по большому счёту этот турнир отстойный для топ-стран, поэтому можно жертвовать основой во многих матчах и дать перспективу молодёжи/запасу.
Но ещё отстойней Харри Кейн,которого необходимо гнать в шею из сборной. Он не может забить ни грекам,ни финнам,да и ещё из за него Бавария не прошла Реал,где сливки на последних минутах вырвали победу. сб Англия дважды дойдя до финала - уступала. Бавария подписав его не стали чемпионами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 