Сборная Англии в гостях обыграла Финляндию

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вчера, 20:55

Финляндия проиграла Англии (1:3) в матче группового этапа Лиги наций.

Первый гол в игре на 18-й минуте забил полузащитник Англии Джек Грилиш. На 74-й минуте Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Деклан Райс довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте защитник Финляндии Артту Хосконен отыграл один гол.

Финляндия идёт на 4-м месте группы 2 Лиги В (0 очков), Англия занимает 2-е место (9 очков).