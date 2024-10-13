Сборная Англии в гостях обыграла Финляндию

Финляндия проиграла Англии (1:3) в матче группового этапа Лиги наций.
Первый гол в игре на 18-й минуте забил полузащитник Англии Джек Грилиш. На 74-й минуте Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Деклан Райс довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте защитник Финляндии Артту Хосконен отыграл один гол.
Финляндия идёт на 4-м месте группы 2 Лиги В (0 очков), Англия занимает 2-е место (9 очков).
в рамке самый,самый,самый...!!!
в рамке самый,самый,самый...!!!
Но ещё отстойней Харри Кейн,которого необходимо гнать в шею из сборной. Он не может забить ни грекам,ни финнам,да и ещё из за него Бавария не прошла Реал,где сливки на последних минутах вырвали победу. сб Англия дважды дойдя до финала - уступала. Бавария подписав его не стали чемпионами.
Но ещё отстойней Харри Кейн,которого необходимо гнать в шею из сборной. Он не может забить ни грекам,ни финнам,да и ещё из за него Бавария не прошла Реал,где сливки на последних минутах вырвали победу. сб Англия дважды дойдя до финала - уступала. Бавария подписав его не стали чемпионами.