Сербия обыграла Швейцарию в поединке Лиги наций

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вчера, 23:56

Сборная Сербии одержала победу в матче с командой Швейцарии в 3-м туре Лиги наций (2:0).

Нико Эльведи на 45+1-й отличился автоголом, а на 61-й забил Александар Митрович. У гостей на 72-й пенальти не реализовал Брель Эмболо.

Сербия идет на 3-м месте группы 4 Лиги А (4 балла), Швейцария замыкает таблицу (0 очков).