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Сербия обыграла Швейцарию в поединке Лиги наций

вчера, 23:56
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Сербии одержала победу в матче с командой Швейцарии в 3-м туре Лиги наций (2:0).

Нико Эльведи на 45+1-й отличился автоголом, а на 61-й забил Александар Митрович. У гостей на 72-й пенальти не реализовал Брель Эмболо.

Сербия идет на 3-м месте группы 4 Лиги А (4 балла), Швейцария замыкает таблицу (0 очков).

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Все комментарии
Икарус
Икарус
сегодня в 15:59
Наконец обыграли эту вице Албанию.
альсато
альсато
сегодня в 13:45
Не раз бывал в Сербии!...Поэтому любой победе Сборной этой гордой страны (в любом виде спорта) радуюсь как своей победе!
матос
матос
сегодня в 09:55
Сербы молодчики.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:47
Всё дело в игроках РПЛ....
Эракович оказался Страхиней для швейцарцев в обороне....а Саша взял и Зделар второй гол сербов отдав голевую....

Сербию с Победой !!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:49
Швейцарцы очень плохи в этом сезоне.
y98xkk79dbqe
y98xkk79dbqe
сегодня в 06:29
Швейцария в этой Лиге очень плоха.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:24
Сербов с сухой Победой!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:24
Болел за Сербов и они очень порадовали своей игрой.
борька
борька
сегодня в 05:33
Преимушество было явным,швики с перепугу стали бить в свои ворота,в те каккие ближе
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:14
Молодцы сербы доказали своё преимущество
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:16
Молодцы Братушки! С Победой Сербия!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:03
По ходу швейцарцы "забили" на этот турнир...)
shur
shur
сегодня в 00:10, ред.
...а вот и незадача,признаюсь игры не видел,но и тут сыр с душком оказался,интрига,а за Братьев-сербов пою Я песню...!!!
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