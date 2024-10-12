Сербия обыграла Швейцарию в поединке Лиги наций

Сборная Сербии одержала победу в матче с командой Швейцарии в 3-м туре Лиги наций (2:0).
Нико Эльведи на 45+1-й отличился автоголом, а на 61-й забил Александар Митрович. У гостей на 72-й пенальти не реализовал Брель Эмболо.
Сербия идет на 3-м месте группы 4 Лиги А (4 балла), Швейцария замыкает таблицу (0 очков).
Эракович оказался Страхиней для швейцарцев в обороне....а Саша взял и Зделар второй гол сербов отдав голевую....
Сербию с Победой !!!!!!
Эракович оказался Страхиней для швейцарцев в обороне....а Саша взял и Зделар второй гол сербов отдав голевую....
Сербию с Победой !!!!!!