Сборная Казахстана минимально уступила Словении в матче Лиги наций

Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Казахстана, под руководством Станислава Черчесова, и Словении. Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата).
Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 55-й минуте забил полузащитник гостей Ян Млакар.
В первом круге коллектив Черчесова уступил Словении со счётом 0:3.
На данный момент сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на второй строчке, заработав семь очков в четырёх встречах.