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Сборная Казахстана минимально уступила Словении в матче Лиги наций

вчера, 18:07
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Казахстана, под руководством Станислава Черчесова, и Словении. Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата).

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 55-й минуте забил полузащитник гостей Ян Млакар.

В первом круге коллектив Черчесова уступил Словении со счётом 0:3.

На данный момент сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на второй строчке, заработав семь очков в четырёх встречах.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 18:31
Тут главное слово не "минимально", а уступили....
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:28
Сборная Казахстана не намного слабее сборной Словении. Игра у казахов есть, им просто не хватает везения. Дома они могли бы и зацепиться за очки. Ничего, Лига наций тренировочный турнир, подождём более серьёзного соревнования. Надеюсь, там Казахстану повезёт гораздо больше.
112910415
112910415
вчера в 18:23
не совсем триумфальные результаты
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:19
Сборной Казахстана под руководством Черчесова пока не удаётся достичь значительного прорыва ни в игре, ни в результатах.
борька
борька
вчера в 18:14
Игралт ребята с полной самоотдачей, чуть чуть не повезло
y6bjvgbtfnpb
y6bjvgbtfnpb
вчера в 18:12
Всё в принципе предсказуемо
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:11
Интересно долго ли Стасу осталось там))
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