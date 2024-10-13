Сборная Казахстана минимально уступила Словении в матче Лиги наций

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вчера, 18:07

Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА , в котором встречались сборные Казахстана, под руководством , и Словении. Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата).

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 55-й минуте забил полузащитник гостей .

В первом круге коллектив Черчесова уступил Словении со счётом 0:3.

На данный момент сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на второй строчке, заработав семь очков в четырёх встречах.