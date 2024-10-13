«Пари НН» сыграл вничью с ЦСКА в первом матче при Ганчаренко

ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» в товарищеском матче (2:2).
На 16-й минуте московская команда открыла счёт — гол забил Сауль Гуарирапа. На 57-й нижегородцы отыгрались усилиями Никиты Ермакова. Кристиян Бистрович на 60-й вывел «армейцев» вперёд. На 62-й нижегородский клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил Антон Мухин. Никита Каккоев на 68-й сравнял счёт.
Эта игра была первой для «Пари НН» под руководством экс-главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.
новый тренер почувствовал пульс команды, как говорится
новый тренер почувствовал пульс команды, как говорится