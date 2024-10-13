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«Пари НН» сыграл вничью с ЦСКА в первом матче при Ганчаренко

вчера, 13:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» в товарищеском матче (2:2).

На 16-й минуте московская команда открыла счёт — гол забил Сауль Гуарирапа. На 57-й нижегородцы отыгрались усилиями Никиты Ермакова. Кристиян Бистрович на 60-й вывел «армейцев» вперёд. На 62-й нижегородский клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил Антон Мухин. Никита Каккоев на 68-й сравнял счёт.

Эта игра была первой для «Пари НН» под руководством экс-главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:04
Жаль не дожали в меньшинстве
112910415
112910415
вчера в 16:30
полезная игра
новый тренер почувствовал пульс команды, как говорится
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:06
Комментировать товарищескую игру ? Упаси бог от такого "искушения".
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:56
Товарняк есть товарняк! Но все равно может придать уверенности игрокам НН
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Игорь Иркутск (раскрыть)
вчера в 15:55
Гуарирапа огонь...просто не освоился ещё...
lotsman
lotsman
вчера в 15:24
Провели тренировочный мяч, с забитыми голами, с заменами составов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:59
Похоже, что ЦСКА решил не огорчать ВМГ, второй гол Тороп .......
альсато
альсато
вчера в 14:41
чего тут судачить..товарняк-есть грузовой)))
6kce67adqxfp
6kce67adqxfp
вчера в 14:37
Играли равные команды, оттого и счет равный.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
вчера в 14:21
Произошло суперсобытие - Сауль Гуиарапа гол забил. Надеюсь , что теперь и в чемпионате и в кубке попрёт !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:16
Во втором тайме ЦСКА играл вторым составом. Всех заменили. Только Пьянич всю игру провел. Форму набирает.
h8s6j33rc73f
h8s6j33rc73f
вчера в 14:10
просто поддались)
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:50
Все нормально ... разошлись миром без обид.
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