«Балтика» обыграла «Аланию» в поединке Первой лиги

«Балтика» одержала победу над «Аланией» в матче 9-го тура Первой лиги (2:0).
На 54-й минуте Абу-Саид Эльдарушев вывел калининградскую команду вперёд. А на 59-й минуте Сергей Пряхин установил окончательный счёт.
«Балтика» занимает 4-е место (24 очка). «Алания» идёт 16-й (14 баллов).
По итогу тренера, а точнее тренеров (так как их было два, один по бумагам, другой фактически) уволили. Задача теперь не вылететь. Надеюсь, Спартак справится.
По итогу тренера, а точнее тренеров (так как их было два, один по бумагам, другой фактически) уволили. Задача теперь не вылететь. Надеюсь, Спартак справится.