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«Балтика» обыграла «Аланию» в поединке Первой лиги

вчера, 19:08
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)0 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Балтика» одержала победу над «Аланией» в матче 9-го тура Первой лиги (2:0).

На 54-й минуте Абу-Саид Эльдарушев вывел калининградскую команду вперёд. А на 59-й минуте Сергей Пряхин установил окончательный счёт.

«Балтика» занимает 4-е место (24 очка). «Алания» идёт 16-й (14 баллов).

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:46
Алания разочаровала... В очередной раз... На горизонте всё сильнее маячит вторая лига. Один из способов избежать такой перспективы - срочно отправить в отставку главного тренера вместе со всем штабом. Уже давно понятно, что Гогниев не справился. Тренировать, это не его... К сожалению.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:44
Алания поплыла. Будет опытом для руководства. Нельзя взять и распродать всех лидеров, назначить тренером ноунейма и думать ,что сезон будет хорошим.
По итогу тренера, а точнее тренеров (так как их было два, один по бумагам, другой фактически) уволили. Задача теперь не вылететь. Надеюсь, Спартак справится.
Capral
Capral
вчера в 19:31
Не хочется предвосхищать события, но похоже, очередной приход Гогниева- приведет к очередному разочарованию... Я думал- он созрел, возмужал для тренерской работы. Ладно, подождём, понаблюдаем.
5zwh74z438hf
5zwh74z438hf
вчера в 19:12
«Балтика» продемонстрировала свою мощь и талант, сокрушив «Аланию» на их поле! Абу-Саид Эльдарушев и Сергей Пряхин стали героями встречи, забив два мяча и обеспечив своей команде заслуженную победу. Эта победа стала ещё более впечатляющей, учитывая, что «Балтика» играла на выезде. Теперь «Балтика» поднимается на вершину турнирной таблицы, а «Алания» остаётся позади.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:11
С Победой Балтику и болельщиков !!!
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