Бывший игрок «Рубина» рассказал о борьбе с депрессией

Полузащитник «Кана» рассказал о борьбе с депрессией в период выступления за «Рубин».

Я не буду утверждать, что деньги не приносят счастья, поскольку они способствуют этому и облегчают жизнь. В то время я получал 500 тысяч евро чистыми в месяц. За два месяца я накапливал миллион.

Но я оставался в своей комнате, и у меня была депрессия. Эти деньги находились у меня на карте, но мне они были не нужны. Когда это чувство добирается до вас, оно уже вас не покидает. Я больше не мог сесть в самолет. Занимался йогой, принимал таблетки. Вечером врач делал мне укол, чтобы я мог успокоиться и заснуть.