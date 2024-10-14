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Бывший игрок «Рубина» рассказал о борьбе с депрессией

вчера, 13:42

Полузащитник «Кана» Янн М'Вила рассказал о борьбе с депрессией в период выступления за «Рубин».

Я не буду утверждать, что деньги не приносят счастья, поскольку они способствуют этому и облегчают жизнь. В то время я получал 500 тысяч евро чистыми в месяц. За два месяца я накапливал миллион.

Но я оставался в своей комнате, и у меня была депрессия. Эти деньги находились у меня на карте, но мне они были не нужны. Когда это чувство добирается до вас, оно уже вас не покидает. Я больше не мог сесть в самолет. Занимался йогой, принимал таблетки. Вечером врач делал мне укол, чтобы я мог успокоиться и заснуть.

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Все комментарии
shur
shur ответ 74cj7u8gkm3a (раскрыть)
вчера в 17:45
..а Я бы полный рот зубов вставил...!!!
shur
shur
вчера в 17:43
...Казань - такой красивый город, столько прекрасных мест, а он в
комнату и на кровать, что то в голове происходило,это к медикам!!!
rs4hyhxc23n6
rs4hyhxc23n6
вчера в 15:34
Нужно было пойти в аренду во вторую лигу и через месяц от депрессии и следов бы не осталось.
74cj7u8gkm3a
74cj7u8gkm3a
вчера в 15:29
Я бы с поллямом евриков в месяц депрессию бы точно поборол, вот просто зуб даю!
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:14
Не понятно что хотел сказать, но что то на богатом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:04
Его бы на завод, с зарплатой на карту 40.000 чистыми. Только рублей. Вот и посмотрели бы на него, в какую депрессию бы он впал...
t2v7ht4xv4hk
t2v7ht4xv4hk
вчера в 13:57
Наливай да пей - вот и вся борьба
Гость
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