ЦСКА оштрафовали за скандирование болельщиками кричалок в адрес «Спартака»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал ЦСКА на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и использование пиротехники в матче Кубка России с «Пари НН» (2:0). Об этом источнику сообщил глава комитета .

Гостевой сектор ЦСКА скандировал на 35-й минуте оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» во время матча с «Пари НН», штраф 20 тысяч рублей. За зажигание дымовой шашки — 10 тысяч рублей.

На 45‑й минуте матча «Зенит» — «Акрон» была зафиксирована пластиковая летательная игрушка. Четыре несовершеннолетних были оперативно задержаны. Штраф «Зениту» 50 тысяч рублей за необеспечение безопасности. За оскорбительные кричалки в адрес нападающего Соболева на 61‑й, 62‑й и 67‑й минутах штраф — 30 тысяч рублей.