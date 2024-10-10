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ЦСКА оштрафовали за скандирование болельщиками кричалок в адрес «Спартака»

вчера, 17:37

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и использование пиротехники в матче Кубка России с «Пари НН» (2:0). Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Гостевой сектор ЦСКА скандировал на 35-й минуте оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» во время матча с «Пари НН», штраф 20 тысяч рублей. За зажигание дымовой шашки — 10 тысяч рублей.

На 45‑й минуте матча «Зенит» — «Акрон» была зафиксирована пластиковая летательная игрушка. Четыре несовершеннолетних были оперативно задержаны. Штраф «Зениту» 50 тысяч рублей за необеспечение безопасности. За оскорбительные кричалки в адрес нападающего Соболева на 61‑й, 62‑й и 67‑й минутах штраф — 30 тысяч рублей.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:51
КДК по кругу штрафует все клубы за "кричалки"...)
lotsman
lotsman
вчера в 18:31
Мелковато в этот раз. Маловато собрали оброка с клубов.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:05
На игре с Пари НН ? ! Это исключено! У нас во дворе по вечерам субботы тоже кричалки бывают!
mwea45q5hjjn
mwea45q5hjjn
вчера в 17:52
Почта России заплатит.
8cwu278qhxnk
8cwu278qhxnk
вчера в 17:50
На 45‑й минуте матча «Зенит» — «Акрон» была зафиксирована пластиковая летательная игрушка. Четыре несовершеннолетних были оперативно задержаны.

Мы же просто запустили игрушечного бакланчика, практически маскота нашего клуба! - плакала потом детвора в отделе, дожидаясь прибытия родителей с ремнями
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:50
Связи не понял кричалок...может это кучка зенитовских болел устроили провокацию в отношении спартака , а платить цска а сами сухие из невы вышли...))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:49
..страна у нас бедная!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:49
Странные какие-то болельщики...
Зачем нужны такие кричалки, когда на стадионе нет того кому они адресованы. Люди приходят на трибуны смотреть на тех, кто бегает по полю... А им приходится слушать гадости о тех, кого нет даже на стадионе
tdh5u4memf6k
tdh5u4memf6k
вчера в 17:46
Спартак в матче с Ростовм кричалки в адрес Зенита, ЦСКА с Пари - кричалки в адрес спартака, когда кричать своим будут?
Capral
Capral
вчера в 17:45
Чёт я не понял. Болелы ЦСКА, на игре с НН скандировали оскорбительные кричалки в адрес Спартака? Ну и -какая связь?

И почему штрафы в России такие мизерные 300евро?
Uberboss
Uberboss
вчера в 17:44
Совершенно правильно кричали, но за это надо лишить их стадион матчей чемпионата.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:43
Штраф в 30 тысяч рублей для ЦСКА, конечно, может показаться не слишком крупной суммой, но важно отметить, что это не просто финансовый вопрос. Клуб получает четкий сигнал о том, что подобное поведение фанатов недопустимо. Это также поднимает вопрос о том, как клуб будет реагировать на такие инциденты в будущем. Прозвучало ли у них уже какое-то официальное заявление? Работают ли они с фанатскими группами, чтобы избежать повторения таких ситуаций?
Гость
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