Клуб АПЛ был оштрафован за критику судейства в соцсетях

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение наказать клуб «Ноттингем Форест» штрафом в размере 750 тысяч фунтов стерлингов за публикацию в официальных соцсетях команды сообщений, критикующих работу арбитров.
В апреле 2024 года «Ноттингем» на выезде уступил «Эвертону» (0:2) в матче 34‑го тура АПЛ прошлого сезона. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. После игры «Ноттингем» опубликовал в соцсетях заявление, в котором обвинял судей в неназначении трех пенальти, а рефери на VAR — в симпатиях к прямому конкуренту клуба по положению в турнирной таблице.