Клуб АПЛ был оштрафован за критику судейства в соцсетях

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вчера, 16:15

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение наказать клуб «Ноттингем Форест» штрафом в размере 750 тысяч фунтов стерлингов за публикацию в официальных соцсетях команды сообщений, критикующих работу арбитров.