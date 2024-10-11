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Клуб АПЛ был оштрафован за критику судейства в соцсетях

вчера, 16:15
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение наказать клуб «Ноттингем Форест» штрафом в размере 750 тысяч фунтов стерлингов за публикацию в официальных соцсетях команды сообщений, критикующих работу арбитров.

В апреле 2024 года «Ноттингем» на выезде уступил «Эвертону» (0:2) в матче 34‑го тура АПЛ прошлого сезона. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. После игры «Ноттингем» опубликовал в соцсетях заявление, в котором обвинял судей в неназначении трех пенальти, а рефери на VAR — в симпатиях к прямому конкуренту клуба по положению в турнирной таблице.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 17:26
Везде одна и та же история , критикуют - штрафуют...)))
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