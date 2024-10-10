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«Динамо» и «Спартак» оштрафованы по итогам матча Кубка России

вчера, 18:15

Московские «Спартак» и «Динамо» оштрафованы по итогам матча Кубка России за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

За скандирование болельщиками «Спартака» и «Динамо» ненормативной лексики и оскорбительных выражений в кубковом матче клубы оштрафованы на 40 тысяч рублей и предупреждены, что при очередном нарушении к клубам будут применены более жёсткие санкции.

Что касается нарушений в матчах чемпионата, то по итогам игры «Акрон» — «Пари НН» за задержку выхода игроков «Пари НН» из раздевалки — штраф 20 тысяч рублей.

«Рубин» — «Ахмат»: систематический выход тренера «Рубина» Рашида Рахимова за пределы технической зоны (восьмое нарушение в сезоне) — 30 тысяч рублей. У Сергея Ташуева из «Ахмата» аналогичное нарушение (второе в сезоне) — 20 тысяч рублей.

«Факел» — «Динамо» Махачкала: выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Хасанби Биджиева (третье нарушение в сезоне) — 30 тысяч рублей. Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов — аналогичное нарушение (второе в сезоне) — 20 тысяч рублей. За неподобающее поведение команды «Факел» (шесть предупреждений за игру) воронежскому клубу назначен штраф в 100 тысяч рублей.

«Краснодар» — «Химки»: выход за пределы техзоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева (пятое нарушение в сезоне) — 30 тысяч рублей.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:15
Из песни слов не выкинешь, вот и оштрафовали.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:58, ред.
Когда уже будут выплаты клубам от КДК за образцовое поведение? А то одни штрафы, а где же пряники?
Вообще больше 100 лет игре футбол и всегда с трибун шла матерщина. А ограждение детей это же самый бредовый повод, почему то взрослые которые вырастают из этих детей все 100% всё равно в курсе за мат. Просто люди выбирают сами как им выражать свои мысли и чувства и тут не навяжешь своё видение как не старайся. И вообще мне кажется мат это заговор, если бы эти слова не считались матными и нецензурными то ни у кого бы от них и не подгорало, от всяких цензурных, например медицинских терминов обозначающих те же самые вещи не подгорает же. Просто люди обожают сами придумывать себе проблемы чтобы потом их героически решать и главное создавать вокруг них шумиху.
kyc27mx9mwtd
kyc27mx9mwtd
вчера в 19:05
На 100 рублей как всегда?
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:01, ред.
Читая новости о вынесенных штрафах в отношении клубов за поведение своих болельщиков, невольно подумал о том, что консолидированный бойкот Fan ID фанатами всех футбольных клубов не более, как дешёвые понты. Просто они перекачивали со своих традиционных фанатских секторов на другие места и от туда продолжают творить свои бесчинства. Иначе, как объяснить организованное скандирование фанатских кричалок, содержащих ненормативную лексику. Слабо верится, что "Кузьмичи" и простые семейные пары с детьми приходят на стадион чтобы таким образом выразить свои "горячие чувства" к команде соперника и болельщикам противоположного лагеря.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 18:38
Точно не вспомню, но если ничего не путаю, известный в прошлом, советский судья А.Баскаков, много лет назад написал статью: "В футбол молча не играют"! В ней он рассказывал о своей работе, много интересного, и конечно- о нецензурной лексике на поле... Ну вот, как связь между болельщиками и футболистами. Я, сам, лично- против подобной метерщины, оскорблений, но, если предельно объективно, то это- неотъемлемая часть футбольного болельщика, своего рода мостик- между болельщиками и футболистами... Стоит ли за это штрафовать, не уверен. Пагубно ли это влияет на детей на трибунах- возможно, но разве на улице, в школе, они всего этого не слышат. Но ведь учителей за это не штрафуют.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:24
КДК, похоже, решительно настроен на борьбу с ненормативной лексикой на трибунах. Штраф в 40 тысяч рублей может показаться незначительным, но это первый шаг к более серьезным мерам. Если клубы не изменят поведение своих болельщиков, могут последовать более строгие санкции, что в конечном итоге повлияет на атмосферу на стадионах.
w3m2cw3k8av3
w3m2cw3k8av3
вчера в 18:16
Ставка "обе заплатят" здесь сыграла
Гость
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