«Динамо» и «Спартак» оштрафованы по итогам матча Кубка России

Московские «Спартак» и «Динамо» оштрафованы по итогам матча Кубка России за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

За скандирование болельщиками «Спартака» и «Динамо» ненормативной лексики и оскорбительных выражений в кубковом матче клубы оштрафованы на 40 тысяч рублей и предупреждены, что при очередном нарушении к клубам будут применены более жёсткие санкции.

Что касается нарушений в матчах чемпионата, то по итогам игры «Акрон» — «Пари НН» за задержку выхода игроков «Пари НН» из раздевалки — штраф 20 тысяч рублей.

«Рубин» — «Ахмат»: систематический выход тренера «Рубина» Рашида Рахимова за пределы технической зоны (восьмое нарушение в сезоне) — 30 тысяч рублей. У Сергея Ташуева из «Ахмата» аналогичное нарушение (второе в сезоне) — 20 тысяч рублей.

«Факел» — «Динамо» Махачкала: выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Хасанби Биджиева (третье нарушение в сезоне) — 30 тысяч рублей. Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов — аналогичное нарушение (второе в сезоне) — 20 тысяч рублей. За неподобающее поведение команды «Факел» (шесть предупреждений за игру) воронежскому клубу назначен штраф в 100 тысяч рублей.

«Краснодар» — «Химки»: выход за пределы техзоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева (пятое нарушение в сезоне) — 30 тысяч рублей.