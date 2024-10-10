Кордоба избежал дополнительных санкций по итогам матча с «Ахматом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не применять дополнительных санкций к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе по итогам матча Кубка России с грозненским «Ахматом». Об этом источнику сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Колумбийский футболист на 77‑й минуте получил прямую красную карточку за грубую игру против защитника соперника Милоша Шатары.
Джон принёс извинения, сказал, что не хотел сыграть умышленно. Мы получили письмо от Шатары, что последствий нет, Кордоба извинился сразу после матча. Приняли все эти обстоятельства и решили не применять дополнительные санкции к Кордобе. Он пропустит один матч.
Вообще, игровая ситуация не требовала такой жёсткости.
Вообще, игровая ситуация не требовала такой жёсткости.