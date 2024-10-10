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Кордоба избежал дополнительных санкций по итогам матча с «Ахматом»

вчера, 17:27
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не применять дополнительных санкций к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе по итогам матча Кубка России с грозненским «Ахматом». Об этом источнику сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Колумбийский футболист на 77‑й минуте получил прямую красную карточку за грубую игру против защитника соперника Милоша Шатары.

Джон принёс извинения, сказал, что не хотел сыграть умышленно. Мы получили письмо от Шатары, что последствий нет, Кордоба извинился сразу после матча. Приняли все эти обстоятельства и решили не применять дополнительные санкции к Кордобе. Он пропустит один матч.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:40
Кордобе повезло, что не нанёс травму сопернику.
Вообще, игровая ситуация не требовала такой жёсткости.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:36
Это правильное решение со стороны КДК. Все мы знаем, что в футболе бывают случайные моменты, и важно учитывать обстоятельства. Кордоба сразу извинился, а защитник не требует дальнейших санкций — это говорит о том, что ситуация не была критической. Надеюсь, что Джон сделает выводы и в будущем будет более осторожен на поле.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:32
Хорошо,что хорошо кончается,грубить то не надо.
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