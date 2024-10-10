Кордоба избежал дополнительных санкций по итогам матча с «Ахматом»

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вчера, 17:27

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) принял решение не применять дополнительных санкций к нападающему «Краснодара» по итогам матча Кубка России с грозненским «Ахматом». Об этом источнику сообщил глава КДК РФС .

Колумбийский футболист на 77‑й минуте получил прямую красную карточку за грубую игру против защитника соперника .