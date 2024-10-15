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Нико Уильямс рассказал о своей главной футбольной мечте

вчера, 09:45

Нападающий «Атлетика» и сборной Испании Николас Уильямс высказался на тему своего будущего.

Сейчас я не думаю о своём будущем. Я счастлив в «Атлетике», болельщики тоже рады этому. Бильбао – это мой дом. Я наслаждаюсь жизнью здесь. Хочу вывести «Атлетик» на самый высокий уровень. Моя главная мечта – сыграть финал на «Сан-Мамесе».

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Все комментарии
v6yakr93am27
v6yakr93am27
вчера в 10:29
Счастлив в Атлетике, но смотрит в верх турнирной таблицы.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 10:21
Бери пример с старшего брата и будет тебе счастье!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:01
Лукавит...в отсутствии дельных предложений...
Ибо если игрок стоимостью 70 млн евро находится в клубе с 94-го места рейтинга УЕФА и у него нет мечты...что то не так
as8mr6cyesgb
as8mr6cyesgb
вчера в 09:47
Мечты должны сбываться, для этого надо умение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:46
Мечтать не вредно, вредно не мечтать...
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