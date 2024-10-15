Нико Уильямс рассказал о своей главной футбольной мечте

Нападающий «Атлетика» и сборной Испании Николас Уильямс высказался на тему своего будущего.
Сейчас я не думаю о своём будущем. Я счастлив в «Атлетике», болельщики тоже рады этому. Бильбао – это мой дом. Я наслаждаюсь жизнью здесь. Хочу вывести «Атлетик» на самый высокий уровень. Моя главная мечта – сыграть финал на «Сан-Мамесе».
Ибо если игрок стоимостью 70 млн евро находится в клубе с 94-го места рейтинга УЕФА и у него нет мечты...что то не так
Ибо если игрок стоимостью 70 млн евро находится в клубе с 94-го места рейтинга УЕФА и у него нет мечты...что то не так