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В Минспорта Казахстана потребовали объяснений после шутки Черчесова

вчера, 20:58
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от Федерации футбола страны в связи с пресс-конференцией главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова после матча Лиги наций со Словенией.

Российский специалист отреагировал шуткой на вопрос журналиста, заданный на казахском языке.

В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Министерство туризма и спорта РК оперативно отреагировало на данный случай и направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос. В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом «О языках», имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.

Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.

Федерация футбола Казахстана не относится к подведомственным организациям Министерства, и вмешательство в её внутренние вопросы исключено. Тем не менее, Министерство, как уполномоченный орган по реализации спортивной политики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения.

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес.

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Все комментарии
t7k44w4z276n
t7k44w4z276n
сегодня в 04:36
Пора Стасу собирать чемоданы.
112910415
112910415
сегодня в 02:11
казахи такого не любят ...
Capral
Capral
сегодня в 00:03
Анатолий Кандауров

Я не сравниваю эти две ситуации, но только вспомнил историю с Черчесовым. Просто, к слову пришлось...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ всё продинамил (раскрыть)
вчера в 23:36
уважаемый, смею вас поправить , а именно юмор и махровая тупость - это разные веще.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:34
Capral 2 / 221сегодня в 21:45
Любой конфликт имеет свою природу и масштабы. В Вашем примере - это даже не конфликт, а недоразумение, носящий частный, т.е. личный характер. А Чабан будучи иностранным тренером в другой стране оказался причастен к конфликту и иным, а именно государственным масштабом. И , как говорят, здесь шутки неуместны. Если говорить простым языком. Вляпался надутый чабан по самое не могу. За границей работаешь, надо забывать замашки горца. А, кстати, работает он так себе, если не сказать хуже.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:29, ред.
Надо было ответить на Осетинском, какой вопрос, такой ответ!
ABir
ABir
вчера в 23:28
Как же Черчесову не ругаться матом на казахском языке после 4-х поражений сборной под его руководством?
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:34
Неудовлетворительное выступление сборной Казахстана по футболу мягко говоря вызывают у местных болельщиков недовольство работой Главного тренера, а эта неуместная шутка на вопрос репортёра-провокатора может и вовсе стать катализатором его отставки.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 22:32
Нам бы такое самосознание. Я бы только гордился своей страной.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:30
Меня бы на месте Министерства и болельщиков больше покоробило, что гл.тренер сборной после очередного проигрыша шутит. Как - будто ничего не случилось и поражение сборной само собой разумеющееся, а не маленькая трагедия для футбола страны.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 22:30
Раздули из мухи слона!
lotsman
lotsman
вчера в 22:10
Думай где шутишь. У них менталитет совсем другой.)
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:10
Ущемились бедняжки. Везде пытаются выпятить своё национальное самосознание
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:07
Усы должен заставить себя уважать...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:02
Будем надеяться...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:00
Осетинский юмор тонкий и острый, как лезвие кинжала...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:57
...надеюсь меня за Мутко на Соккере не накажут "жёлтой" ...?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:53
Можно подумать, что казахи уважительно относятся к русскому языку? Они это часто демонстрируют.
311
311
вчера в 21:46
Надо было просто ответить на осетинском
Capral
Capral
вчера в 21:45
Сразу вспомнил эпизод из 2014г., когда, тогдашний президент московского Динамо Ротенберг, представляя на пресс-конференции гл.тренера команды Черчесова, назвал того, не Саламович, а Соломонович. Но Черчесов не обиделся, даже улыбнулся... Любой конфликт или недоразумение, всегда можно уладить.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:41
Хорошо что он не цитировал "тебя на рхс озвучивали?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:40
Молодец Стасик ! Так их ! А ,как говорится : не хрена выпендриваться со своим языком ! Да было бы чем выпендриваться ! Респект !
m9qumyc2cnq4
m9qumyc2cnq4
вчера в 21:27
Каков вопрос, таков и ответ.
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