В Минспорта Казахстана потребовали объяснений после шутки Черчесова

Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от Федерации футбола страны в связи с пресс-конференцией главного тренера национальной сборной после матча Лиги наций со Словенией.

Российский специалист отреагировал шуткой на вопрос журналиста, заданный на казахском языке.

В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Министерство туризма и спорта РК оперативно отреагировало на данный случай и направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос. В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом «О языках», имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.

Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.

Федерация футбола Казахстана не относится к подведомственным организациям Министерства, и вмешательство в её внутренние вопросы исключено. Тем не менее, Министерство, как уполномоченный орган по реализации спортивной политики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения.

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес.