В Минспорта Казахстана потребовали объяснений после шутки Черчесова

Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от Федерации футбола страны в связи с пресс-конференцией главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова после матча Лиги наций со Словенией.
Российский специалист отреагировал шуткой на вопрос журналиста, заданный на казахском языке.
В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
Министерство туризма и спорта РК оперативно отреагировало на данный случай и направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос. В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом «О языках», имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.
Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.
Федерация футбола Казахстана не относится к подведомственным организациям Министерства, и вмешательство в её внутренние вопросы исключено. Тем не менее, Министерство, как уполномоченный орган по реализации спортивной политики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения.
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес.
Любой конфликт имеет свою природу и масштабы. В Вашем примере - это даже не конфликт, а недоразумение, носящий частный, т.е. личный характер. А Чабан будучи иностранным тренером в другой стране оказался причастен к конфликту и иным, а именно государственным масштабом. И , как говорят, здесь шутки неуместны. Если говорить простым языком. Вляпался надутый чабан по самое не могу. За границей работаешь, надо забывать замашки горца. А, кстати, работает он так себе, если не сказать хуже.
Любой конфликт имеет свою природу и масштабы. В Вашем примере - это даже не конфликт, а недоразумение, носящий частный, т.е. личный характер. А Чабан будучи иностранным тренером в другой стране оказался причастен к конфликту и иным, а именно государственным масштабом. И , как говорят, здесь шутки неуместны. Если говорить простым языком. Вляпался надутый чабан по самое не могу. За границей работаешь, надо забывать замашки горца. А, кстати, работает он так себе, если не сказать хуже.