Сборная Франции утонула во лжи и лицемерии. Поведение Мбаппе недостойно повязки капитана

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вчера, 14:24

Дешам и его подопечные заврались.

Французы напоминают семейку из фильма ужасов

В сатирическом фильме ужасов «Прочь» режиссера Джордана Пила, в прошлом комика, простая завязка. Темнокожий парень отправляется на родину своей белой девушки. У неё очень странная семейка с необычной темнокожей прислугой. Все такие вежливые, вроде как либеральные и толерантные. А на самом деле всё намного сложнее. Дешам, когда пишет задушевное письмо после ухода Гризманна из сборной, представляется таким добряком.

Тренер назвал форварда «мой Гризу». А вот из Мадрида передали другую версию событий. Гризманн хотел играть за сборную Франции, ведь блондин – железный футболист. У него почти не было травм за карьеру. Антуан поставил рекорд, когда годами не пропускал матчи сборной Франции, даже товарищеские игры. Гризманн хочет выступать за сборную, но Дешам его фактически выгнал. После Евро-2024 назначил крайними ветеранов, а не себя.

Жиру ушел сам, ведь не хочет летать в Европу из США , а Тюрам и остальные мечтают чаще выходить на острие в сборной Франции. Гризманн не хотел отдавать свое место свободного художника. Говорят, что Антуан ждёт ошибок Дешама. Если Дидье уволят до ЧМ -2026, назначив вместо него Зидана, то нападающий «Атлетико» может повторить финт Зинедина. Хавбек в три ночи после сложного разговора с братом решил, что сыграет на ЧМ -2006.

Французы переменчивые. Но куда хуже, если они такие упрямые, как Дешам. Позиция тренера по инциденту с Мбаппе огорчила публику. Дидье не заявил, что поговорит с Мбаппе и не позволит никому проявлять наглое неуважение к сборной Франции. Нет, тренер выгораживал звезду. Лицемерие на лицемерие. Не удивляйтесь, если у сборной Франции не будет грандиозных успехов, невзирая на невероятную глубину состава и мастерство игроков.

Мбаппе променял сборную Франции на ночной клуб

Поставьте себя на место Килиана. Вы – капитан сборной Франции. Улетите травмированным в Швецию на дискотеку? Мбаппе надо ругать из-за глупого поведения. Если сначала отказываетесь играть против Израиля и Бельгии из-за повреждения, а потом в окружении свиты оказываетесь в Стокгольме, то народ вас разнесет. За «Реал» форвард сыграл дважды после травмы, которая лишила Францию капитана. Но не помешала перелету в Швецию.

Ни один врач не заявит, что человек с повреждением бедра должен провести несколько часов в самолете, а потом долго сидеть в автомобиле. Для здоровых нагрузок хватило бы прогулки по Мадриду. Допускаем, что перепады в игре Мбаппе связаны с тем, как ведет себя между матчами. Звездная болезнь? Килиана испортил его бывший друг Неймар? В голове у француза певицы и модели, очень дорогие рестораны и ночные клубы в чужой стране.

Если человек рискует репутацией на родине, пытаясь скрыть личность в Стокгольме, чтобы поужинать в компании, а потом оказывается в ночном клубе в приватной комнате, то дело не только в друзьях. Ищите женщину, французская классика. Плохо, если мысли Мбаппе заняты любовницей. Летом говорили о связи с девушкой, у которой на тот момент был парень. Романы испортили форму многим футболистам. Килиан не исключение?

Французы по делу возмущены. А если нет женщины, но Мбаппе бережет себя ради «Реала», то не надо выдумывать травмы. Можно было сказать, что адаптация в Мадриде получилась тяжелой. Мбаппе включался на острие команды Анчелотти с переменным успехом. Есть голы с пенальти и нереализованные моменты, но нет эффекта Бензема в лучших матчах за «Реал». Килиан не «девятка», и это также проблема для Дешама в сборной.

Честность бы поняли. Израиль и Бельгию можно обыграть без Мбаппе. Но капитан попросил менеджеров ресторана отобрать у посетителей телефоны. Это незаконно. У Килиана нет права на анонимность в общественном месте. Сам факт, что пытался скрыть глупое путешествие, говорит о трусливости. А ещё хуже, что многие подпевалы в сборной нелепо оправдывали проступок Мбаппе. Или все равны, или у Франции проблемы.

«Трехцветным» везет с неидеальными соперниками

Кто потратил много времени, просматривая поединки Лиги наций, тот точно пришел к одному важному выводу. Качество октябрьского футбола не вызывает воодушевления. Даже команды, которые могут играть мощно, вроде Испании, из-за количества перемен в составе, усталости игроков, вроде Ямаля, и несинхронности действий оставляют неважное впечатление. А Франция годами выезжает на классе исполнителей и минусах соперников.

Но как давно «трёхцветные» играли на все деньги и на весь диапазон талантов? Финал чемпионата мира не предлагать. Там они горели синим аргентинским пламенем, пока лично Мбаппе не включился, сделал хет-трик и перевел игру к серии пенальти. Которую Франция провалила, ведь Дешам плох в умении подготовить команду к подобному испытанию. Против Швейцарии на Евро-2020 позволили сопернику отыграться и уступили в серии.

На Евро-2024 проиграли малышу Ямалю, что тоже не назвать выдающимся результатом, когда у тебя такой состав, столько мощных футболистов, а результаты явно ниже возможностей. Выход в финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» это не такой подвиг, как выход туда с «Боруссией» из Дортмунда. Выход с Францией в финал не равен появлению в полуфинале ЧМ команды Марокко. Дешам часто должен быть в решающих поединках.

Но Дидье не раз их проигрывал. А вот сегодня против Бельгии «трёхцветные» будут фаворитами. У Тедеско натянутые отношения с ветеранами бельгийской команды. Обновляет сборную, которая потеряла шанс на прорыв, когда на поле были Вертонген, Азар и Куртуа. Но гостевая победа над Бельгией, особенно если не сыграют травмированные Де Брюйне и Онана, не изменит ауру сборной Франции. Фанаты заметили разницу.

Некомфортное чувство, когда видишь чужое лицемерие, в русском языке не определяется конкретным термином. Но хорошо бы придумать такое слово. Дешам друг всех футболистов? Нет. Мбаппе уважает «Реал» сильнее, чем сборную? Да. В команде есть коалиции игроков, которые друг друга не любят? Амнистированный Погба заказал шаману «проклятие» Мбаппе, чтобы у Килиана не шла игра. Французы в сборной часто ссорились.