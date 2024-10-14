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Сборная Нигерии отказалась от матча c Ливией

вчера, 17:14

Во вторник вечером сборная Нигерии должна провести матч отбора на Кубок Африки против Ливии. Но игра не состоится – нигерийцы от неё отказались после издевательского приёма.

Об этом в социальных сетях рассказал капитан нигерийцев Виллиам Трост-Эконг.

По словам Трост-Эконга, правительство Ливии без причины отменило посадку самолёта со сборной Нигерии в Бенгази. Самолёт приземлился в другом месте, и команда более 12 часов провела в заброшенном аэропорту без воды и продуктов питания.

Мы с командой решили, что не будем играть. В КАФ должны разобраться, что здесь происходит. Пускай они [сборная Ливии] получат свои очки. Мы не согласимся ездить здесь даже с охраной – это небезопасно. Можем только представить, какой отель и какую еду нам бы предоставили, если бы мы добрались до места.

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Capral
Capral
вчера в 17:56
В 1997г., футболистов киевского Динамо, умышленно держали на таможне в Барселоне почти три часа, вместо положенных 10минут. Но киевляне не отказались от игры, сыграли и выиграли-4:0.

В отборочной игре на ЧМ, между сб.Бразилией и Чили, болельщики чилийцев, хозяев поля, ночью, под окнами гостиницы, где расположились гости из Бразилии, устроили настоящий ад из духовых инструментов, не давая бразильцам, сомкнуть глаз до утра. Но Бразилия не отказалась от игры.

И таких случаев много, когда разными путями пытаются помешать гостевой команде...
95tcpvpfk8s2
95tcpvpfk8s2
вчера в 17:46
Какой тут футбол после такого приема.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:22
Какая-то странная ситуация и неожиданная...
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