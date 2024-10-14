Дест: «Я не получил достаточно возможностей при Хави»

Защитник ПСВ поделился впечатлениями от выступления за «Барселону» под руководством бывшего тренера команды .

Остались ли у меня какие-то сожаления? Не могу сказать, что жалею, поскольку в конце концов это зависело не от меня, я не получил достаточно возможностей при Хави. Было ощущение, что меня ограничивают в плане игры, что я не был самим собой. Мне хотелось подключаться к атаке, ведь это моя самая сильная сторона, но он просил меня не подниматься выше.