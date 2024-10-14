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Дест: «Я не получил достаточно возможностей при Хави»

вчера, 08:19

Защитник ПСВ Сержиньо Дест поделился впечатлениями от выступления за «Барселону» под руководством бывшего тренера команды Хави.

Остались ли у меня какие-то сожаления? Не могу сказать, что жалею, поскольку в конце концов это зависело не от меня, я не получил достаточно возможностей при Хави. Было ощущение, что меня ограничивают в плане игры, что я не был самим собой. Мне хотелось подключаться к атаке, ведь это моя самая сильная сторона, но он просил меня не подниматься выше.

Что произошло с Хави? Думаю, он не был честен со мной. Мы с ним несколько раз общались, он говорил мне что-то одно, но потом я сомневался, так ли это в действительности. Летом, перед тем как уйти в отпуск, он сказал: «Я на тебя рассчитываю, не читай публикации в СМИ». А сразу после возвращения заявил: «Ты должен уйти».

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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:40
Грустная история
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:31
Летом, перед тем как уйти в отпуск, он сказал: «Я на тебя рассчитываю, не читай публикации в СМИ». А сразу после возвращения заявил: «Ты должен уйти».


Так всё верно, он на него летом рассчитывал. В это время у Хави на даче шел ремонт. Дест себя там не показал и не проявил. Сочковал одним словом. Поэтому после возвращения с отпуска, Хави ему сказал - Ты должен уйти.
shlomo
shlomo
вчера в 08:52
Тренеру всегда виднее кто должен играть и как.
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