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Менди утверждает, что звёздные игроки «Сити» участвовали в секс-вечеринках

вчера, 15:25

Защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди утверждает, что его бывшие товарищи по «Манчестер Сити» (игрок выступал за «горожан» с июля 2017 года по июль 2023 года) участвовали в алкогольных секс-вечеринках, которые он устраивал. В документах француз указал полузащитников Рияда Мареза и Джека Грилиша, игроков обороны «горожан» Кайла Уокера и Джона Стоунза, а также нападающего Рахима Стерлинга. В суде Менди сказал следующее:

У всех нас были случайные связи с женщинами.

Несколько игроков первой команды «Манчестер Сити», включая капитана клуба, присутствовали на вечеринках, которые я посещал и устраивал.

Мы все пили алкоголь. Мы все имели случайные связи с женщинами. Мы все нарушали ограничения Covid-19.

Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что со стороны «Манчестер Сити» несправедливо выделять меня таким образом.

Разница между мной и другими игроками в том, что именно меня ложно обвинили в изнасиловании и публично унизили.

Ранее Менди подал в суд на «Манчестер Сити» за невыплаченную зарплату.

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Все комментарии
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 19:44
Всё правильно делает. От него все отвернулись. Этот инцидент показал всю суть крысиного клуба МС.
112910415
112910415
вчера в 18:51
как говорится,
сам погибай и друзей подставляй
vtfydpejzm37
vtfydpejzm37
вчера в 17:26
😁😁 туда их
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:23
Вот же крыса. Теперь поддержки со стороны бывших товарищей на суде не дождется.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 17:04
Слил без палива.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:14
Мало того, что сам в грязи искупался, так еще как крыса и товарищей по команде слил. Я уже говорил, что Менди для меня худший трансфер Сити за всю историю, и вот лишнее тому подтверждение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:46
Короче Менди утверждает что всей толпой "не в ту дверь " вошли...)
Гость
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