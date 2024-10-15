Менди утверждает, что звёздные игроки «Сити» участвовали в секс-вечеринках

Защитник «Лорьяна» утверждает, что его бывшие товарищи по «Манчестер Сити» (игрок выступал за «горожан» с июля 2017 года по июль 2023 года) участвовали в алкогольных секс-вечеринках, которые он устраивал. В документах француз указал полузащитников Рияда Мареза и Джека Грилиша, игроков обороны «горожан» Кайла Уокера и Джона Стоунза, а также нападающего Рахима Стерлинга. В суде Менди сказал следующее:

У всех нас были случайные связи с женщинами.

Несколько игроков первой команды «Манчестер Сити», включая капитана клуба, присутствовали на вечеринках, которые я посещал и устраивал.

Мы все пили алкоголь. Мы все имели случайные связи с женщинами. Мы все нарушали ограничения Covid-19.

Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что со стороны «Манчестер Сити» несправедливо выделять меня таким образом.

Разница между мной и другими игроками в том, что именно меня ложно обвинили в изнасиловании и публично унизили.