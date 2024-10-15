Адвокат Мбаппе собирается подать жалобу на клевету

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, высказалась по поводу расследования шведской прокуратуры по делу об изнасиловании, исключив возможность участия футболиста в совершении преступления. Её слова приводит L'Equipe со ссылкой на телеканал TF1.
Речь идёт о подаче жалобы, но на данный момент мы даже не знаем, против кого. Жалоба не устанавливает истины, жалоба ничего не доказывает, и, опять же, я даже не знаю, подана ли жалоба против него.
Она опровергла информацию, что её клиент мог оказаться в тот вечер один:
Он никогда не бывает один. Он никогда не попадает в ситуацию, когда для него это может быть рискованно. В результате это полностью исключает возможность того, что с его стороны могли быть какие-либо правонарушения. Это абсолютная уверенность.
Он особенно спокоен, но совершенно ошеломлён, увидев такую шумиху в СМИ. Он вообще не понимает, в чём его можно обвинить, прямо или косвенно.
На вопрос, подчинился ли бы футболист шведскому правосудию, если бы было проведено расследование, она ответила следующим образом:
Если бы это было так, очевидно. Но, повторюсь, сегодня он был абсолютно спокоен. Он уехал на тренировки, потому что ему совершенно не в чем себя упрекнуть.
Также адвокат отметила, что собирается в ближайшие часы подать жалобу на клеветнический донос.
кому надо, рот заткнул. кого надо, с подкупом заставит замолчать...как это было с роналду и его похождения в марокко.
но шведской полиции мало волнует перес и его интересы.
шведская полиция все расследует и обнародует. всему свое время.
запасаемся попкорном)))
кому надо, рот заткнул. кого надо, с подкупом заставит замолчать...как это было с роналду и его похождения в марокко.
но шведской полиции мало волнует перес и его интересы.
шведская полиция все расследует и обнародует. всему свое время.
запасаемся попкорном)))
а если это групавуха ,ой-ёй,ёй!!!
а если это групавуха ,ой-ёй,ёй!!!