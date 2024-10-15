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Адвокат Мбаппе собирается подать жалобу на клевету

вчера, 22:29

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, высказалась по поводу расследования шведской прокуратуры по делу об изнасиловании, исключив возможность участия футболиста в совершении преступления. Её слова приводит L'Equipe со ссылкой на телеканал TF1.

Речь идёт о подаче жалобы, но на данный момент мы даже не знаем, против кого. Жалоба не устанавливает истины, жалоба ничего не доказывает, и, опять же, я даже не знаю, подана ли жалоба против него.

Она опровергла информацию, что её клиент мог оказаться в тот вечер один:

Он никогда не бывает один. Он никогда не попадает в ситуацию, когда для него это может быть рискованно. В результате это полностью исключает возможность того, что с его стороны могли быть какие-либо правонарушения. Это абсолютная уверенность.

Он особенно спокоен, но совершенно ошеломлён, увидев такую ​​шумиху в СМИ. Он вообще не понимает, в чём его можно обвинить, прямо или косвенно.

На вопрос, подчинился ли бы футболист шведскому правосудию, если бы было проведено расследование, она ответила следующим образом:

Если бы это было так, очевидно. Но, повторюсь, сегодня он был абсолютно спокоен. Он уехал на тренировки, потому что ему совершенно не в чем себя упрекнуть.

Также адвокат отметила, что собирается в ближайшие часы подать жалобу на клеветнический донос.

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Все комментарии
36dxy6c2gga2
36dxy6c2gga2
сегодня в 04:38
Нужно просто дать на лапу
adekvat
adekvat
сегодня в 04:20
Ну прям ангел, крыльев не хватает.
2udpdk5ae2vc
2udpdk5ae2vc
сегодня в 03:18
Закроют скоро писюкастого черепана по 117-й статье
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:15
Короче дело ясное что дело тёмное)))
112910415
112910415
сегодня в 02:21
правоохранители разберутся, факт
протон
протон
сегодня в 00:41
Симпатий с моей стороны к этому футболисту не проявлял. Ну, вспомним аналогию с Дани Алвесом. Игроку, с которым заключили такие контракты как по рекламной составляющей, так и по спортивной, нужно думать головой в прямом смысле слова. Девушке с низкой социальной ответственностью такой игрок в кабаке - это большой подарок с небес. Так что, Мбаппе, ты попал. Случай Алвеса не учит больших жирных кошельков как Мбаппе. Реал теперь будет отдуваться, а дыма без оня не бывает
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:53
Судя по всему, обвинение не предъявлено. Нет его...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:47, ред.
если бы история случилась в испании, в мадриде, уверен, перес все уладил бы...
кому надо, рот заткнул. кого надо, с подкупом заставит замолчать...как это было с роналду и его похождения в марокко.
но шведской полиции мало волнует перес и его интересы.
шведская полиция все расследует и обнародует. всему свое время.
запасаемся попкорном)))
Брулин
Брулин
вчера в 23:41
Это карма, прям должно было что то случиться именно в эту паузу с ним, после всей этой мутной ситуации с травмой, не поездки в сборну, но при этом игре в крайнем матче за клуб, вообщем бумеранг прилетел быстро)
fkf5juy2sye6
fkf5juy2sye6
вчера в 23:26
Что только не делают для своего пиара.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 23:04
"Игра" на опережение.. Всё как Мбаппе на поле.. Но не тот случай.. Пф.. ☝️🙃
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:42
Это все слова! Не факт что кончится все хорошо для черепашки
shur
shur
вчера в 22:38
....дешёвый пиар, спектакль ради сенсации, в котором он совсем не нуждается! И немного чёрного юмора: " Он никогда не бывает один",
а если это групавуха ,ой-ёй,ёй!!!
sckrnw37ysy2
sckrnw37ysy2
вчера в 22:34
Тёмная история, требуется расследование, потом приговор
Гость
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