Адвокат Мбаппе собирается подать жалобу на клевету

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вчера, 22:29

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат нападающего «Реала» , высказалась по поводу расследования шведской прокуратуры по делу об изнасиловании, исключив возможность участия футболиста в совершении преступления. Её слова приводит L'Equipe со ссылкой на телеканал TF1.

Речь идёт о подаче жалобы, но на данный момент мы даже не знаем, против кого. Жалоба не устанавливает истины, жалоба ничего не доказывает, и, опять же, я даже не знаю, подана ли жалоба против него.

Она опровергла информацию, что её клиент мог оказаться в тот вечер один:

Он никогда не бывает один. Он никогда не попадает в ситуацию, когда для него это может быть рискованно. В результате это полностью исключает возможность того, что с его стороны могли быть какие-либо правонарушения. Это абсолютная уверенность. Он особенно спокоен, но совершенно ошеломлён, увидев такую ​​шумиху в СМИ . Он вообще не понимает, в чём его можно обвинить, прямо или косвенно.

На вопрос, подчинился ли бы футболист шведскому правосудию, если бы было проведено расследование, она ответила следующим образом:

Если бы это было так, очевидно. Но, повторюсь, сегодня он был абсолютно спокоен. Он уехал на тренировки, потому что ему совершенно не в чем себя упрекнуть.

Также адвокат отметила, что собирается в ближайшие часы подать жалобу на клеветнический донос.