Раньери хотел бы вернуться к тренерской работе

Экс-тренер «Лестера» сообщил о желании вернуться к тренерской работе.

Мне немного не хватает футбольного адреналина, у меня было несколько звонков, даже из Италии.

Признаю, было искушение сразу вернуться к работе, но я устоял. Моя позиция не изменилась с конца мая: я жду приключения, которое меня восхитит, чего-то веселого, в первую очередь — возможности работать с европейской сборной.

На клубном уровне, думаю, моя история завершена, но все мы знаем, каким странным бывает футбол. Никогда не говори «никогда».