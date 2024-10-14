Раньери хотел бы вернуться к тренерской работе

Экс-тренер «Лестера» Клаудио Раньери сообщил о желании вернуться к тренерской работе.
Мне немного не хватает футбольного адреналина, у меня было несколько звонков, даже из Италии.
Признаю, было искушение сразу вернуться к работе, но я устоял. Моя позиция не изменилась с конца мая: я жду приключения, которое меня восхитит, чего-то веселого, в первую очередь — возможности работать с европейской сборной.
На клубном уровне, думаю, моя история завершена, но все мы знаем, каким странным бывает футбол. Никогда не говори «никогда».
Думаю, что какую-нибудь сборную среднего класса Раньери вполне может возглавить. Тем более поднять её рейтинг на несколько пунктов. Пусть ему сопутствует удача. А потом можно и на покой...
Думаю, что какую-нибудь сборную среднего класса Раньери вполне может возглавить. Тем более поднять её рейтинг на несколько пунктов. Пусть ему сопутствует удача. А потом можно и на покой...
да, нам кажется, что с Лестером Клаудио достиг максимума.
но я так не думаю.
Раньери очень сильный тренер. сожалению, но в Англии пока не привыкли ждать, когда строится команда.
шейх Мансур исключение, а Гвардиола умеет убеждать вкладывать сумму в проект. в Результате у МанСити есть требл и несколько титулов.
в Италии тренеров меняют быстро, будто покупают пиццу.
важно двигаться дальше, выстраивая командную структуру.
его опыт пригодился бы точно в Милане или Роме.
да, нам кажется, что с Лестером Клаудио достиг максимума.
но я так не думаю.
Раньери очень сильный тренер. сожалению, но в Англии пока не привыкли ждать, когда строится команда.
шейх Мансур исключение, а Гвардиола умеет убеждать вкладывать сумму в проект. в Результате у МанСити есть требл и несколько титулов.
в Италии тренеров меняют быстро, будто покупают пиццу.
важно двигаться дальше, выстраивая командную структуру.
его опыт пригодился бы точно в Милане или Роме.