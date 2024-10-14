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Раньери хотел бы вернуться к тренерской работе

вчера, 09:57

Экс-тренер «Лестера» Клаудио Раньери сообщил о желании вернуться к тренерской работе.

Мне немного не хватает футбольного адреналина, у меня было несколько звонков, даже из Италии.

Признаю, было искушение сразу вернуться к работе, но я устоял. Моя позиция не изменилась с конца мая: я жду приключения, которое меня восхитит, чего-то веселого, в первую очередь — возможности работать с европейской сборной.

На клубном уровне, думаю, моя история завершена, но все мы знаем, каким странным бывает футбол. Никогда не говори «никогда».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:59
если игроки постарели и играют почти до 40 лет, то и тренер может в свои 70 с хвостиком еще поработать вполне...
112910415
112910415
вчера в 18:02
может и правда история продолжится ?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:02
у Раньери богатый опыт тренерской работы.
да, нам кажется, что с Лестером Клаудио достиг максимума.
но я так не думаю.
Раньери очень сильный тренер. сожалению, но в Англии пока не привыкли ждать, когда строится команда.
шейх Мансур исключение, а Гвардиола умеет убеждать вкладывать сумму в проект. в Результате у МанСити есть требл и несколько титулов.
в Италии тренеров меняют быстро, будто покупают пиццу.
важно двигаться дальше, выстраивая командную структуру.
его опыт пригодился бы точно в Милане или Роме.
yv4cqtynd79d
yv4cqtynd79d
вчера в 11:52
Такой опытный тренер думаю не будет простаивать
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:31
Адреналин адреналином , но возраст возрастом)))
fg25q9ebngbx
fg25q9ebngbx
вчера в 11:27
И всё-таки волшебное чемпионство Лестера в 2016 году было лебединой песней Клаудио. Я, помню, где-то с конца зимы тогда стал болеть за лисичек как за родных, потому что всегда хочется верить в сказку, и когда ребята потом выдержали мощное преследование на финише, не сдулись и сделали это, утерев носы всем грандам и толстосумам, был сильно рад за Варди и компанию. И теперь восемь лет спустя очень приятно вспоминать ту историю. Ну а что касается адреналина, так в 72 года это вещь вообще опасная, так что всему своё время, и лучше уж сейчас почтенному синьору с внуками футболом заниматься в своё удовольствие
Вещий
Вещий
вчера в 10:58
В его возрасте уже пора бы и заканчивать с работой, тем более с такой невной.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:30
А почему бы и нет....
Думаю, что какую-нибудь сборную среднего класса Раньери вполне может возглавить. Тем более поднять её рейтинг на несколько пунктов. Пусть ему сопутствует удача. А потом можно и на покой...
Гость
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