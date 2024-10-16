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Фердинанд: «Думаю, игроки будут счастливы работать с Томасом Тухелем»

вчера, 10:31

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что игрокам сборной Англии понравится работать с немецким специалистом Томасом Тухелем. Ранее сообщалось, что Тухель согласился возглавить национальную команду Англии.

Думаю, игроки будут счастливы. Уверен, что они будут звонить тем, с кем Томас работал, и спрашивать, какой он. Нельзя исключать, что футболисты поначалу будут сомневаться в себе, но со временем Тухель воодушевит некоторых из них. Полагаю, он в первый же день расскажет игрокам, как он планирует выиграть трофей.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 10:41
Вы сначала поиграете под его руководством, а потом скажите - нравится или нет...)
Гость
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