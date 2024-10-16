Фердинанд: «Думаю, игроки будут счастливы работать с Томасом Тухелем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что игрокам сборной Англии понравится работать с немецким специалистом Томасом Тухелем. Ранее сообщалось, что Тухель согласился возглавить национальную команду Англии.

Думаю, игроки будут счастливы. Уверен, что они будут звонить тем, с кем Томас работал, и спрашивать, какой он. Нельзя исключать, что футболисты поначалу будут сомневаться в себе, но со временем Тухель воодушевит некоторых из них. Полагаю, он в первый же день расскажет игрокам, как он планирует выиграть трофей.