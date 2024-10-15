Дешам отреагировал на информацию об обвинении Мбаппе в изнасиловании

Главный тренер сборной Франции высказался по поводу обвинений нападающего «Реала» и «трёхцветных» в изнасиловании.

В данный момент информация появляется отовсюду. Факт это или вымысел, я не знаю, сложная ситуация. У нас очень негативная обстановка, и сейчас нужно быть осторожным, когда обсуждаешь какую-то тему. Я не буду говорить, что я что-то знаю, потому что это не так. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то сказать. Но есть вещи, которые несложно проверить. Сейчас я делаю шаг назад, но совершенно точно, что вся эта ситуация не очень хороша для французской команды.