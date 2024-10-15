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Дешам отреагировал на информацию об обвинении Мбаппе в изнасиловании

вчера, 15:39

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу обвинений нападающего «Реала» и «трёхцветных» Килиана Мбаппе в изнасиловании.

В данный момент информация появляется отовсюду. Факт это или вымысел, я не знаю, сложная ситуация. У нас очень негативная обстановка, и сейчас нужно быть осторожным, когда обсуждаешь какую-то тему. Я не буду говорить, что я что-то знаю, потому что это не так. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то сказать. Но есть вещи, которые несложно проверить. Сейчас я делаю шаг назад, но совершенно точно, что вся эта ситуация не очень хороша для французской команды.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:29, ред.
Вот так вот, дал ему отдых, а Мбаппе дел наворотил. Лучше бы загонял его на тренировках, чтобы всякие дурные мысли в голову не лезли.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:01
...надо быть глубоким идиотом в миг когда ты почти на вершине славы, уважухи и почёта,играть за сильнейший клуб Европы и за сборную своей страны, неужели в голове тублер безнаказаности
включился, не верю!!!
112910415
112910415
вчера в 18:48
богата жизнь на разные сюрпризы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:49
Не знаю с его то баблом и зачем ему Это...???
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:00
Дешаму в одном повезло - ЧМ еще далеко, а Евро прошло. Не знаю, что будет с Мбаппе, но у Дешама есть время, чтобы подготовить сборную к ЧМ. Это его работа. А с Мбаппе пусть следствие разбирается.
Yodr
Yodr
вчера в 16:49
Не многовато ли одновременно начали на Мбаппе выливать?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:33
Вот тебе и отдых…
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:30
В общем, так: у Мбаппе теперь два пути — или он её ведёт в ЗАГС, либо она его ведёт к прокурору. Ну а если без шуток, то ситуация однозначно требует расследования, кто-то точно может серьёзно поплатиться деньгами, а может даже и свободой, либо насильник, либо шантажист.
yk3fbjk4aj4z
yk3fbjk4aj4z
вчера в 16:18
Чёрный пиар, тоже пиар...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:12
Мне кажется, что ситуация вокруг Мбаппе будет обсуждаться еще долго. Это создает дополнительное давление как на него, так и на всю сборную. Или же это всё специально сделано, подстава с стороны ПСЖ, на плохой ноте они расстались, да и ещё выплату ему нужно сделать.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:53
С днем рождения тебя Дешам!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:51
Надо ждать официальной информации... Может быть какая-нибудь предприимчивая тётенька просто решила срубить деньжат по лёгкому...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:42
Мбаппе далеко не ангел но не надо на него все смертные грехи валить...
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