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Нагельсманн: «Мы неплохо прессинговали, нашли подходящие решения»

вчера, 10:44
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 0Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о победе своей команды в матче со сборной Нидерландов в Лиге наций (1:0).

Мы много контролировали мяч, особенно в первом тайме. Единственное, чего не хватало – реализации. Мы неплохо прессинговали, нашли подходящие решения.

Во втором тайме они изменили тактику, и прессинговать стало тяжелее. У нас начались трудности с высоким прессингом, старались защищаться глубже.

В компенсированное время нам могли забить, но других опасных ситуаций у наших ворот не возникало. Поэтому победу считаю заслуженной.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 12:12
Оно и понятно, вся тактика Нагеля- прессинговать до упора, пока сил хватает. А если еще учесть, что соперник нулевой, так вообще можно считать игру образцовой. Ничего привлекательного в игре Нагеля нет и не было никогда. Но для мало интересного и пресного немецкого футбола и такой подойдёт. Нет сейчас в немецком футболе романтиков, какими были- Беккенбауэр, Брайтнер, Литтбарски и конечно Баслер, которые, хоть как-то одушевляли прагматичную немецкую игру... Не думаю, что с таким футболом, у сб.Германии есть шансы на удачную игру на ЧМ, а про победу на форуме- я и думать боюсь...
kyd6x8vfkcqx
kyd6x8vfkcqx
вчера в 11:25
Такой никакущей Голландии могли бы и побольше накидать
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:23
Сборная Германии сегодня совсем не похожа не ту мощную немецкую машину, которую мы знали и видели раньше. Так впору играть середнякам европейского футбола. Сборная с великой историей так ползать не имеет права.
борька
борька
вчера в 11:12
Скукота от этого матча,проходили два тайма,прогулялись
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:57
Главное что победили и взяли три очка
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