Нагельсманн: «Мы неплохо прессинговали, нашли подходящие решения»

Главный тренер сборной Германии высказался о победе своей команды в матче со сборной Нидерландов в Лиге наций (1:0).

Мы много контролировали мяч, особенно в первом тайме. Единственное, чего не хватало – реализации. Мы неплохо прессинговали, нашли подходящие решения.

Во втором тайме они изменили тактику, и прессинговать стало тяжелее. У нас начались трудности с высоким прессингом, старались защищаться глубже.

В компенсированное время нам могли забить, но других опасных ситуаций у наших ворот не возникало. Поэтому победу считаю заслуженной.