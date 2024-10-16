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Месси рассказал о своём будущем в сборной

вчера, 09:57

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался по поводу своего будущего в национальной команде.

Я в восторге от того, когда люди выкрикивают моё имя. Мне нравится быть здесь и играть за Аргентину.

Я не знаю, когда закончу выступать за национальную команду. Я просто хочу получить удовольствие и почувствовать любовь людей, потому что знаю, что это могут быть последние игры. Я хочу хорошо закончить год и пройти его шаг за шагом.

Наслаждение каждым моментом с национальной командой — вот что движет мной. Я счастлив. Несмотря на мой возраст, когда я здесь, я выгляжу как ребёнок. Пока я вижу, что чувствую себя хорошо и могу помочь... буду продолжать наслаждаться этим.

Ранее сообщалось, что Месси вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборных.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 15:22
Пока судьи тянут Месси ьудет играть
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 13:52
Все верно говоришь, но многим это не объяснить.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 13:07
Пусть Месси и Рон играют , мы тоже вместе не стареем ! Без них пока некого так искромётно обсуждать , Видимо их обоих футбольное Величие будет ветать долго на ветках фут.новостей
112910415
112910415
вчера в 11:32
наслаждайся и радуйся жизни !
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 11:05
Месси стал лучшим ассистентом в истории, обойдя Пушкаша и лучшим ассистентом сборных, обойдя Донована.. Ну по г+п и там, и там он лучший.. И всё это, играя одной левой.. ☝️..Месси должен ещё радовать всех своей волшебной игрой.. Всех.. Даже "немцев".. 🤭🤣
Baggio R.
Baggio R. ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 10:41
    Sкрудж
    Sкрудж ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 10:36
    Кто будет подбирать ? Есть отбор к ЧМ 2026 , есть сам ЧМ 2026 , кто и что будет подбирать ? Матчи согласно графику , перед самим ЧМ 2026 будут товарняки , иам можно договориться с любым соперником. А так отбор к ЧМ , это более серьёзные соперники чем у Роналду в отборе в Европе и Лиги Наций. Сколько будет полезен команде , столько и будет играть.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 10:12
    Месси в составе сборной Аргентины собирается играть вечно? Он фактически сказал, что решает в сборной всё только сам. Главное, получать удовольствие от игры. Может ещё и соперников будут подбирать, чтобы Лионель догнал Роналду в соревновании бомбардиров?
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 09:59
    В общем когда решит уйти тогда и уйдёт
    Гость
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