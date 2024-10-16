Месси рассказал о своём будущем в сборной

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины высказался по поводу своего будущего в национальной команде.

Я в восторге от того, когда люди выкрикивают моё имя. Мне нравится быть здесь и играть за Аргентину.

Я не знаю, когда закончу выступать за национальную команду. Я просто хочу получить удовольствие и почувствовать любовь людей, потому что знаю, что это могут быть последние игры. Я хочу хорошо закончить год и пройти его шаг за шагом.

Наслаждение каждым моментом с национальной командой — вот что движет мной. Я счастлив. Несмотря на мой возраст, когда я здесь, я выгляжу как ребёнок. Пока я вижу, что чувствую себя хорошо и могу помочь... буду продолжать наслаждаться этим.