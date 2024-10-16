Станкович не был первым кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Деян Станкович был резервным вариантом на пост главного тренера «Спартака».
Одним из основных кандидатов был Альберт Риера – тогда он возглавлял «Бордо». Активнее других «Спартак» также рассматривал Паскаля Янсена и Владимира Ивича, которого в частности хотел генеральный директор клуба Олег Малышев, но после появления кандидатуры Станковича гендиректор поддержал вариант с сербом. Также в листе было несколько португальских специалистов.
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В какой-то момент состоялся созвон, в котором принимали участие Малышев, Амарал и сам Станкович. То, каким подготовленным оказался сербский тренер, впечатлило руководителей «Спартака». После этого Станковича пригласили на личное собеседование с участием всего совета директоров, на котором Деян уже очень сильно впечатлил Павла Жданова ― члена совета директоров «Спартака». Жданов остался в восторге от Станковича и дал команду подписывать контракт именно с сербом.
С момента открытия сего шедевра архитектуры по проекту Кисё Курокавы....Спартак приезжал 12 раз играть сюда официальные матчи...и..0 побед....
И неважно кто был на бровке...Руй..Паоло.....Гильермо или Станкович...
Но играл всегда лучше..)))
С момента открытия сего шедевра архитектуры по проекту Кисё Курокавы....Спартак приезжал 12 раз играть сюда официальные матчи...и..0 побед....
И неважно кто был на бровке...Руй..Паоло.....Гильермо или Станкович...
Но играл всегда лучше..)))