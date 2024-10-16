Станкович не был первым кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

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вчера, 16:01

был резервным вариантом на пост главного тренера «Спартака».

Одним из основных кандидатов был – тогда он возглавлял «Бордо». Активнее других «Спартак» также рассматривал и , которого в частности хотел генеральный директор клуба Олег Малышев, но после появления кандидатуры Станковича гендиректор поддержал вариант с сербом. Также в листе было несколько португальских специалистов.

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