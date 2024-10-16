Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Станкович не был первым кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

вчера, 16:01

Деян Станкович был резервным вариантом на пост главного тренера «Спартака».

Одним из основных кандидатов был Альберт Риера – тогда он возглавлял «Бордо». Активнее других «Спартак» также рассматривал Паскаля Янсена и Владимира Ивича, которого в частности хотел генеральный директор клуба Олег Малышев, но после появления кандидатуры Станковича гендиректор поддержал вариант с сербом. Также в листе было несколько португальских специалистов.

Источник сообщил:

В какой-то момент состоялся созвон, в котором принимали участие Малышев, Амарал и сам Станкович. То, каким подготовленным оказался сербский тренер, впечатлило руководителей «Спартака». После этого Станковича пригласили на личное собеседование с участием всего совета директоров, на котором Деян уже очень сильно впечатлил Павла Жданова ― члена совета директоров «Спартака». Жданов остался в восторге от Станковича и дал команду подписывать контракт именно с сербом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Парфёнов о продолжении работы: «Есть определённые переговоры»
15 октября
Несколько новых специалистов войдут в тренерский штаб «Оренбурга»
13 октября
Мостовой высказался о шансах на прохождение стажировки в «Спартаке»
12 октября
СлухиГанчаренко прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта с «Пари НН»
08 октября
Капитан «Крыльев Советов» подписал петицию в поддержку Осинькина
07 октября
СлухиВ «Оренбурге» назначили нового тренера
07 октября
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:37, ред.
Если под словом "орена" вы имеете ввиду "Газпром Арену"...то вообще мимо...
С момента открытия сего шедевра архитектуры по проекту Кисё Курокавы....Спартак приезжал 12 раз играть сюда официальные матчи...и..0 побед....
И неважно кто был на бровке...Руй..Паоло.....Гильермо или Станкович...
Но играл всегда лучше..)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:16
на Зенит орене))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:33
На гармошке ??
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:06
Да плевали мы на вбросы, играем лучше Зенита, какие вопросы
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:53
Интересно а в этом "созвоне" в котором так или иначе принимали участие , и Малышев и Жданов хоть гипотетически рассматривались кандидаты фамилии которых оканчиваются на "ов" или на "ев"...)
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:42
То есть выбор был и выбрали... посмотрим не ошиблись ли....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:04, ред.
Как они его подготовленность оценили если сами вообще не готовые. Малышев вообще что о футболе знает чтобы собеседовать тренера? Подготовленный к бизнесу с Лукойлом похоже Станкович был, за схемы отмыва и распила знает что кстати незамедлительно и продемонстрировал выкупом из Ференцвароша мёртвого балласта. Как и продемонстрировал свои тренерские навыки тоже, хуже чем с Абаскалем идём.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 