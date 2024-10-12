Мостовой высказался о шансах на прохождение стажировки в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России ответил на вопрос о своих шансах на прохождение стажировки в «Спартаке». Ранее бывшего футболиста госпитализировали и успешно прооперировали.

В понедельник будет последнее обследование, после которого решат — отпускать меня из больницы или нет. В этот день и решится: поеду я на стажировку в «Спартак» или нет. Мы на связи с клубом, но на данный момент все передвинулось. Здоровье — прежде всего.