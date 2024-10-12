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Мостовой высказался о шансах на прохождение стажировки в «Спартаке»

вчера, 17:48

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о своих шансах на прохождение стажировки в «Спартаке». Ранее бывшего футболиста госпитализировали и успешно прооперировали.

В понедельник будет последнее обследование, после которого решат — отпускать меня из больницы или нет. В этот день и решится: поеду я на стажировку в «Спартак» или нет. Мы на связи с клубом, но на данный момент все передвинулось. Здоровье — прежде всего.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:56
Capral
Это смотря какая операция. Камни у нас удаляют без разреза, с помощью зонда. Подводят лазер к камню , дробят его и осколки этим же зондом удаляют. Никаких разрезов. Отлежался после наркоза и через день домой. При мне в соседней палате мужик был 81 год, удалили без проблем и пошел домой.
112910415
112910415
вчера в 18:49
всё будет хорошо !
Capral
Capral
вчера в 18:32
Анатолий Кандауров.

Не так давно, на операции был, так продержали в больнице пять дней, но это- редчайший случай, в силу возраста. А со мной в палате, лежал негр, молодой хлопец, так он, через два часа после операции уже прыгал на кровати и скакал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:16
Capral.
У нас в Твери такие операции на потоке. Сегодня сделали - послезавтра домой. Даже пакетик с удаленными камнями в качестве сувенира дают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:15
Самомнение зашкаливает. Называется мания величия в тяжелой форме. Неизлечимо.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:07, ред.
Сдаётся мне Мостового не по физическим причинам из больницы не выпускают. После плана стажироваться в Спартаке санитары заподозрили что то неладное и решили попридержать Сашу от опрометчивых решений в его уязвимом состоянии
Брулин
Брулин
вчера в 18:05
Я недавно видел царский жезл, усыпанный камнями. Не подумайте чего - сходил в Алмазный фонд. Что могу сказать?... Напрасно сегодня ему так мало внимания уделяют в прессе, камни там ничуть не хуже. За сам жезл не скажу, не знаю.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:05
Лично мне тренерские перспективы Мостового кажутся очень мутными. Где бы он ни проходил стажировку, да хоть в Реале... Александр слишком много болтает. Не думаю, что после получения диплома, за ним выстроится очередь из работодателей.
qs9dse4j24x3
qs9dse4j24x3
вчера в 18:05
Эх, такая классическая сцена теперь может в Тарасовке не состояться!

Здравствуйте, Царь, очень приятно. Царь, очень приятно. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь...
srgb3h9qsr85
srgb3h9qsr85
вчера в 18:00
Мост никак не вклиниться в тренеры
Capral
Capral
вчера в 17:56
Не Царское это дело, болеть!!!!!!! Выздоравливай, Мост!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но вообще, залежался он в больнице. Здесь, больше двух дней никого не держут, операцию сделали и домой...
Гость
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