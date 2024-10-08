Ганчаренко прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта с «Пари НН»

Тренер Виктор Ганчаренко прибыл в Нижний Новгород.
В ближайшее время специалист подпишет контракт с «Пари НН».
Команда идет на 12-м месте в РПЛ.
Тренер Виктор Ганчаренко прибыл в Нижний Новгород.
В ближайшее время специалист подпишет контракт с «Пари НН».
Команда идет на 12-м месте в РПЛ.
По кругу без конца
Бег по кругу
И нечем пот стереть с лица
Бег по кругу
И летом, и зимой
Скажи мне ради Бога, друг
Что стало с тобой?
По кругу без конца
Бег по кругу
И нечем пот стереть с лица
Бег по кругу
И летом, и зимой
Скажи мне ради Бога, друг
Что стало с тобой?
Я точно так подумал. Вместе с тем, я бы не стал так категорично обвинять Ганчаренко в провале Урала. Его команда неплохо смотрелась на протяжении сезона, играла смело против лидеров и в целом, показывала вполне добротный футбол присущий Ганчаренко. Но вот, тот спад, случившийся по ходу чемпионата- команду надломил, а вместе с ней и её тренера...
Ну и конечно, проигранные стыки оставили крайне нагативное впечатление. Хотя, насколько я помню- второй игрой Урала руководил уже не Ганчар. Если вобщем и целом о работе Ганчаренко: толковый тренер, опытный, но закрытый, мало интересный, без фантазии, проповедующий, несколько простой, жлобоватый футбол. И даже, работая в таком Большом Клубе как ЦСКА- работал без должной выдумки.
Но думаю, как для Новгорода- вполне подойдет. Очень важно не зацикливаться на прошлой неудаче, чтобы она не стала навязчивым состоянием, как выражаются психиатры... Сам Ганчар- прагмат, не любит эксперементировать и далекий от креатива в футболе. Я пожелаю ему Удачи на новом месте!!! По своему, он тоже интересный тренер, хотя и на любителя...
Я точно так подумал. Вместе с тем, я бы не стал так категорично обвинять Ганчаренко в провале Урала. Его команда неплохо смотрелась на протяжении сезона, играла смело против лидеров и в целом, показывала вполне добротный футбол присущий Ганчаренко. Но вот, тот спад, случившийся по ходу чемпионата- команду надломил, а вместе с ней и её тренера...
Ну и конечно, проигранные стыки оставили крайне нагативное впечатление. Хотя, насколько я помню- второй игрой Урала руководил уже не Ганчар. Если вобщем и целом о работе Ганчаренко: толковый тренер, опытный, но закрытый, мало интересный, без фантазии, проповедующий, несколько простой, жлобоватый футбол. И даже, работая в таком Большом Клубе как ЦСКА- работал без должной выдумки.
Но думаю, как для Новгорода- вполне подойдет. Очень важно не зацикливаться на прошлой неудаче, чтобы она не стала навязчивым состоянием, как выражаются психиатры... Сам Ганчар- прагмат, не любит эксперементировать и далекий от креатива в футболе. Я пожелаю ему Удачи на новом месте!!! По своему, он тоже интересный тренер, хотя и на любителя...