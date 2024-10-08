Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Ганчаренко прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта с «Пари НН»

вчера, 11:56

Тренер Виктор Ганчаренко прибыл в Нижний Новгород.

В ближайшее время специалист подпишет контракт с «Пари НН».

Команда идет на 12-м месте в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Капитан «Крыльев Советов» подписал петицию в поддержку Осинькина
07 октября
СлухиВ «Оренбурге» назначили нового тренера
07 октября
В «Динамо» дали комментарий касательно будущего Лички
06 октября
Осинькин оценил слухи о возможном уходе из «Крыльев Советов»
06 октября
Генич: «Слишкович уже точно в „Оренбурге“, осталось официально объявить»
06 октября
СлухиВиктор Ганчаренко может возглавить «Пари НН»
05 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:18
рулетка, как обычно
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:14
...косил Витя конюшину,
поглядая на дружину,
ты горячку не Пари,
и в турнире удиви...!!!
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:10
Ну его коронный прием-бросать команду выключать телефон и уезжать в Белорашу как только насуют крупно впервые)) Так что что Илич -....ня что Драник ничем его не лучше)
Capral
Capral ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 14:29
Старческая забывчивость...)))
Scorp689
Scorp689 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:14
Для Нижнего Новгорода, столицы Приволжского Федерального округа... прошлый раз писал...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:11
Почему кто-то на него еще ведётся?
drug01
drug01
вчера в 13:35
С возвращением! Чтобы почаще сопутствовала удача!!!! А тренер он не плохой!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 13:31
Ганчаренко: Нет! В Беларусь я не вернусь и в Руси ещё сгожусь)...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:10
просто никого другого нет. у этого есть хотя бы в резюме какие-то заслуги, столетней давности
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:50
Для меня это довольно-таки сомнительный специалист...
Capral
Capral
вчера в 12:38, ред.
Анатолий Кандауров.

Я точно так подумал. Вместе с тем, я бы не стал так категорично обвинять Ганчаренко в провале Урала. Его команда неплохо смотрелась на протяжении сезона, играла смело против лидеров и в целом, показывала вполне добротный футбол присущий Ганчаренко. Но вот, тот спад, случившийся по ходу чемпионата- команду надломил, а вместе с ней и её тренера...

Ну и конечно, проигранные стыки оставили крайне нагативное впечатление. Хотя, насколько я помню- второй игрой Урала руководил уже не Ганчар. Если вобщем и целом о работе Ганчаренко: толковый тренер, опытный, но закрытый, мало интересный, без фантазии, проповедующий, несколько простой, жлобоватый футбол. И даже, работая в таком Большом Клубе как ЦСКА- работал без должной выдумки.

Но думаю, как для Новгорода- вполне подойдет. Очень важно не зацикливаться на прошлой неудаче, чтобы она не стала навязчивым состоянием, как выражаются психиатры... Сам Ганчар- прагмат, не любит эксперементировать и далекий от креатива в футболе. Я пожелаю ему Удачи на новом месте!!! По своему, он тоже интересный тренер, хотя и на любителя...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:36
Бег по кругу
По кругу без конца
Бег по кругу
И нечем пот стереть с лица
Бег по кругу
И летом, и зимой
Скажи мне ради Бога, друг
Что стало с тобой?
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:32
Как Гончаренко удаётся убеждать очередного руководителя клуба в своей собственной состоятельности? Ведь в предыдущих командах у него откровенно не получалось. Может у него просто цена подходящая? Интересно, он надолго?
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:29
Думаю что если не получится у него с НН , то скорее всего его карьера в РПЛ закончится!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:27, ред.
Руководители НН думали - думали, ковырялись в носу с задумчивым видом, кого бы им пригласить на вакантную должность; допускаю, что даже раскладывали пасьянс с валетами и королями, и вспомнили о скучающем без работы тренере. В связи с отсутствием подходящих кандидатур решили, что на безрыбье и рак рыба.
Странно. Столько специалистов, выпускников ВШТ, потирают руки в предвкушении будущей работы в командах мастеров, а приглашают варяга из братской республики. Может, упразднить к чёртовой матери эту " кузницу кадров" в связи с ненадобностью ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:09, ред.
Не впечатлил Ганчар своей работой в Урале. Опустил в ФНЛ. Как бы с НН такого не вышло. Вроде они уже заиграли. Зачем менять было Илича?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 