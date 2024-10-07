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Капитан «Крыльев Советов» подписал петицию в поддержку Осинькина

вчера, 12:24

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков выразил поддержку главному тренеру самарцев Игорю Осинькину.

Игорь Витальевич — прекрасный тренер. Эти четыре года были достаточно хорошими. Да, бывали моменты, когда показывали не очень хорошую игру. Но это можно связать с тем, что от нас каждый год уходили ведущие футболисты. Тяжело играть, когда у тебя получается команда‑донор: ты всегда отдаёшь всех своих лучших игроков.

Я подписал петицию болельщиков в поддержку Осинькина. У остальных в команде не спрашивал, но, думаю, есть люди, которые также подписали. Потому что все неравнодушны к этой ситуации, так как нет никакой конкретики по ней. Это какие‑то вбросы. А нам хотелось, чтобы была какая‑то ясность.

В последней игре была видна самоотдача. Потому что все играли не только за результат, но и для того, чтобы показать всем болельщикам и людям, которые отвечают за решения: команда не хочет менять тренера на данном этапе. Мы максимально благодарны Игорю Витальевичу. Для меня он — один из ключевых тренеров в карьере.

Ранее сообщалось, что Солдатенков звонил губернатору Самарской области по поводу ситуации с Осинькиным.

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Все комментарии
Rudokor
Rudokor
вчера в 14:42
Чем петиции строчить, лучше бы обсудили как довели тренера до такого.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:34
Ну во-первых, Игнаш еще не возглавил команду. Во-вторых, Гвард конечно незаурядный тренер, но несколько ограниченный в своих футбольных идеях, если вспомнить его работу в Баварии... Ну а так, пожалуй Вы правы. Хотя, я не думаю, что с Игнашевичем- это прямая дорога в пердив. Он очень хорошо показал себя, как идейный и вдумчивый тренер, которых в ПЛ, на сегодня практически нет. Ну посмотрим, не будем гадать.)))

Вам Здоровья!!! Жму руку, и желаю Вашему Оренбургу- сработаться с новым тренером!!!!!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 14:25
Правильно сделал!Надо поддержать тренера!Лучше,Осинькина,всеравно не найдёте!
Вещий
Вещий ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:01
Добра Вам!
В чем то я с Вами соглашусь, НО....предположим (условно) что Пеп приехал в Самару тренером и что?.... Самара заиграет по другому или он по мановению волшебной палочки сходу сделает ее чемпионами? .... да я соглашусь что может Осинькин и не крутой стратег, но его менять на того же Игнашевича это просто самоубийство. Это будет прямая путевка в пердив. Да любому тренеру нужны сильные игроки чтобы давать результат, а если их нет, то и результата не будет. А с таким подбором игроков Самара еще неплохо выглядит и находится не в зоне вылета.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 13:30, ред.
Трудно не согласиться с Вами, по поводу продажи сильных игроков. Верно, это имеет место, что осложняет работу тренера. Но я смотрю на работу Осинькина иначе. Да, он много сделал для Самары, он умеет работать с молодыми и готовить достойные кадры, а его работy с Сергеевым- вообще можно считать футбольным Шедевром!!!

Но дело в том, что Осинькин, несмотря на все перечсленные его положительные качества, никогда не был футбольным стратегом. Он, как я неоднократно подчеркиваю- футбольный авантюрист, что очень часто подтверждается в играх его команды... С ним, команда не прогрессирует, она топчется на месте и не только в силу отсутствия должного "материала".

Я всегда относился и отношусь с огромным Уважением к Осинькину, как к толковому и талантливому тренеру, наставнику и организатору. Но он- не новатор в футболе, в его игре нет новизны, она достаточно всеми изучена, он не идет вперед. Я- не сторонник увольнения Осинькина, но не вижу большого прогресса в его работе.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:05
Лучше бы играли с полной самоотдачей... Не пришлось бы сомнительные бумаги подписывать. Мне кажется, Осинькин просто почувствовал, что запахло жареным и сам организовал появление петиции в свою поддержку. В команде бардак, пора принимать радикальные меры. Не хватало ещё, чтобы игроки выбирали себе тренера.
Вещий
Вещий
вчера в 12:49
Увольнение Осинькина - чистейшее вредительство. Нет ни одной спортивной причины для приглашения Игнашевича. Вообще непонятно, на что рассчитывало руководство. Если каждое трансферное окно продавать лучших игроков, то от того, что останется при такой отрицательной селекции, можно хотеть разве что невылета. Ну так Крылья и не вылетают, примерное 10 место - не трагедия.

Получается, что Осинькин виноват разве что в том, что в прошлые годы умудрялся выжимать из всего этого места повыше, а сейчас - не смог.

Пи.Си. Контракт Осинькина с Крыльями заканчивается в конце нынешнего сезона. Так почему бы не дать ему доработать это время и покинуть команду со всеми причитающимися ему почестями.....
memphis
memphis
вчера в 12:33
Поступок капитана и мужчины
89tjqb7ehx2h
89tjqb7ehx2h
вчера в 12:33, ред.
К сожалению у нас в стране так,на личности,на хорошие команды,ярких звезд смотрят через Губу какого мышинного кардинала,он то и его срая компания не страдает. Эти люди-губы никогда через губу не переплюнут,у низ наслаждение делать пакасть
Гость
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