Капитан «Крыльев Советов» подписал петицию в поддержку Осинькина

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России выразил поддержку главному тренеру самарцев .

Игорь Витальевич — прекрасный тренер. Эти четыре года были достаточно хорошими. Да, бывали моменты, когда показывали не очень хорошую игру. Но это можно связать с тем, что от нас каждый год уходили ведущие футболисты. Тяжело играть, когда у тебя получается команда‑донор: ты всегда отдаёшь всех своих лучших игроков.

Я подписал петицию болельщиков в поддержку Осинькина. У остальных в команде не спрашивал, но, думаю, есть люди, которые также подписали. Потому что все неравнодушны к этой ситуации, так как нет никакой конкретики по ней. Это какие‑то вбросы. А нам хотелось, чтобы была какая‑то ясность.

В последней игре была видна самоотдача. Потому что все играли не только за результат, но и для того, чтобы показать всем болельщикам и людям, которые отвечают за решения: команда не хочет менять тренера на данном этапе. Мы максимально благодарны Игорю Витальевичу. Для меня он — один из ключевых тренеров в карьере.