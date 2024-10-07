Капитан «Крыльев Советов» подписал петицию в поддержку Осинькина

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков выразил поддержку главному тренеру самарцев Игорю Осинькину.
Игорь Витальевич — прекрасный тренер. Эти четыре года были достаточно хорошими. Да, бывали моменты, когда показывали не очень хорошую игру. Но это можно связать с тем, что от нас каждый год уходили ведущие футболисты. Тяжело играть, когда у тебя получается команда‑донор: ты всегда отдаёшь всех своих лучших игроков.
Я подписал петицию болельщиков в поддержку Осинькина. У остальных в команде не спрашивал, но, думаю, есть люди, которые также подписали. Потому что все неравнодушны к этой ситуации, так как нет никакой конкретики по ней. Это какие‑то вбросы. А нам хотелось, чтобы была какая‑то ясность.
В последней игре была видна самоотдача. Потому что все играли не только за результат, но и для того, чтобы показать всем болельщикам и людям, которые отвечают за решения: команда не хочет менять тренера на данном этапе. Мы максимально благодарны Игорю Витальевичу. Для меня он — один из ключевых тренеров в карьере.
Ранее сообщалось, что Солдатенков звонил губернатору Самарской области по поводу ситуации с Осинькиным.
Получается, что Осинькин виноват разве что в том, что в прошлые годы умудрялся выжимать из всего этого места повыше, а сейчас - не смог.
Пи.Си. Контракт Осинькина с Крыльями заканчивается в конце нынешнего сезона. Так почему бы не дать ему доработать это время и покинуть команду со всеми причитающимися ему почестями.....
Получается, что Осинькин виноват разве что в том, что в прошлые годы умудрялся выжимать из всего этого места повыше, а сейчас - не смог.
Пи.Си. Контракт Осинькина с Крыльями заканчивается в конце нынешнего сезона. Так почему бы не дать ему доработать это время и покинуть команду со всеми причитающимися ему почестями.....
Но дело в том, что Осинькин, несмотря на все перечсленные его положительные качества, никогда не был футбольным стратегом. Он, как я неоднократно подчеркиваю- футбольный авантюрист, что очень часто подтверждается в играх его команды... С ним, команда не прогрессирует, она топчется на месте и не только в силу отсутствия должного "материала".
Я всегда относился и отношусь с огромным Уважением к Осинькину, как к толковому и талантливому тренеру, наставнику и организатору. Но он- не новатор в футболе, в его игре нет новизны, она достаточно всеми изучена, он не идет вперед. Я- не сторонник увольнения Осинькина, но не вижу большого прогресса в его работе.
Но дело в том, что Осинькин, несмотря на все перечсленные его положительные качества, никогда не был футбольным стратегом. Он, как я неоднократно подчеркиваю- футбольный авантюрист, что очень часто подтверждается в играх его команды... С ним, команда не прогрессирует, она топчется на месте и не только в силу отсутствия должного "материала".
Я всегда относился и отношусь с огромным Уважением к Осинькину, как к толковому и талантливому тренеру, наставнику и организатору. Но он- не новатор в футболе, в его игре нет новизны, она достаточно всеми изучена, он не идет вперед. Я- не сторонник увольнения Осинькина, но не вижу большого прогресса в его работе.