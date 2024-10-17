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«Барселона» интересуется Дэвисом, Та, Дэвидом и Рейнилду

вчера, 15:01

«Барселона» интересуется рядом игроков, чей контракт может закончиться в 2025-м.

Каталонцы для усиления защиты рассматривают Джонатана Та («Байер»), Альфонсо Дэвиса («Бавария») и Рейнилду («Атлетико»).

Та не намерен продлевать контракт с «Байером» и хочет перейти в «Барсу». В отношении Дэвиса в «Барсе» уверены, что левый защитник еще не достиг договоренности с «Реалом», поэтому не намерены отказываться от этого варианта.

Кроме того, каталонцы ищут замену Роберту Левандовскому на перспективу. По этой причине «Барселона» интересуется Джонатаном Дэвидом из «Лилля».

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:09, ред.
В первую очередь Дэвида есть хорошие шансы, ещё Та если Араухо уйдёт, Дэвис уже в Реале. Не знаю кто такой Рейнилду
mrpfsd94qagf
mrpfsd94qagf
вчера в 15:06
По сути нищие, но ведут себя как богатеи.
Гость
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