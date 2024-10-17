«Барселона» интересуется Дэвисом, Та, Дэвидом и Рейнилду

«Барселона» интересуется рядом игроков, чей контракт может закончиться в 2025-м.
Каталонцы для усиления защиты рассматривают Джонатана Та («Байер»), Альфонсо Дэвиса («Бавария») и Рейнилду («Атлетико»).
Та не намерен продлевать контракт с «Байером» и хочет перейти в «Барсу». В отношении Дэвиса в «Барсе» уверены, что левый защитник еще не достиг договоренности с «Реалом», поэтому не намерены отказываться от этого варианта.
Кроме того, каталонцы ищут замену Роберту Левандовскому на перспективу. По этой причине «Барселона» интересуется Джонатаном Дэвидом из «Лилля».