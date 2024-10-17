Газзаев рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Бывший тренер сборной России ответил на вопрос о том, кто должен получить «Золотой мяч».

Думаю, что Винисиус получит «Золотой мяч». Это будет справедливо, потому что очень стабильно провёл весь сезон. Он заслужил эту награду.

Время Месси и Роналду ушло. Они были эталоном. Неизвестно, когда кто-то сможет повторить их достижения.