Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев ответил на вопрос о том, кто должен получить «Золотой мяч».
Думаю, что Винисиус получит «Золотой мяч». Это будет справедливо, потому что очень стабильно провёл весь сезон. Он заслужил эту награду.
Время Месси и Роналду ушло. Они были эталоном. Неизвестно, когда кто-то сможет повторить их достижения.
Винисиус не заслуживает этой высокой награды... Прежде всего потому, что очень мерзко играет за свою страну в сборной Бразилии. Кроме того, этого человека не любят болельщики за его постоянное нытьё на поле и вне его. Что касается Месс и Роналду, то несколько ЗМ в их коллекциях получены незаслуженно.
Винисиус не заслуживает этой высокой награды... Прежде всего потому, что очень мерзко играет за свою страну в сборной Бразилии. Кроме того, этого человека не любят болельщики за его постоянное нытьё на поле и вне его. Что касается Месс и Роналду, то несколько ЗМ в их коллекциях получены незаслуженно.