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Газзаев рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

вчера, 15:10

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев ответил на вопрос о том, кто должен получить «Золотой мяч».

Думаю, что Винисиус получит «Золотой мяч». Это будет справедливо, потому что очень стабильно провёл весь сезон. Он заслужил эту награду.

Время Месси и Роналду ушло. Они были эталоном. Неизвестно, когда кто-то сможет повторить их достижения.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:50
Если Винисиус не получит Золотой .....то выпустит драматический шеститомник...
"Футбол.Сага.Закат"......
fjyruhkn5qnh
fjyruhkn5qnh
вчера в 18:13
Будет самый неудачный обладатель золотого мяча
112910415
112910415
вчера в 17:41
к тому всё идёт
shur
shur
вчера в 17:14
...предсказателей у нас в стране много Черчесов, Якубович ,Дед Мороз....!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:13
Он про кого? Свинисиус или мобисиус?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47
Жаль нет такой возможности а то бы Валерий Георгиевич и Президенту бы вручил...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:38
Родри заслужил больше, он чемпион Европы. А Винисиус Кубок Америки провалил.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:34
Какой ему Золотой мяч ?
Винисиус не заслуживает этой высокой награды... Прежде всего потому, что очень мерзко играет за свою страну в сборной Бразилии. Кроме того, этого человека не любят болельщики за его постоянное нытьё на поле и вне его. Что касается Месс и Роналду, то несколько ЗМ в их коллекциях получены незаслуженно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:13
За нытье перед камерой)) вот это было стабильно
nfggd8xn4chh
nfggd8xn4chh
вчера в 15:13
Мнение Собакена не отличается оригинальностью
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