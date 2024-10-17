Канчельскис: «РПЛ — сложный чемпионат. Холанд не забил бы здесь 35 голов»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что нападающий «Манчестер Сити» не показывал бы высокую результативность в РПЛ .

Я не отказываюсь от своих слов о том, что Холанд не забил бы 35 мячей в России, он бы здесь так не феерил. РПЛ — непростой чемпионат, да и Холанда здесь никогда не будет, вероятнее всего. Надо понимать, что у норвежца в АПЛ Де Брюйне в центре поля, а у нас, сами понимаете, не такие футболисты. Но гадать на ромашке не надо и говорить в сослагательном наклонении тоже, а то некоторые заявляют, что «Зенит» Лигу чемпионов выиграл бы сейчас.