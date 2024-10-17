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Канчельскис: «РПЛ — сложный чемпионат. Холанд не забил бы здесь 35 голов»

вчера, 16:37

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не показывал бы высокую результативность в РПЛ.

Я не отказываюсь от своих слов о том, что Холанд не забил бы 35 мячей в России, он бы здесь так не феерил. РПЛ — непростой чемпионат, да и Холанда здесь никогда не будет, вероятнее всего. Надо понимать, что у норвежца в АПЛ Де Брюйне в центре поля, а у нас, сами понимаете, не такие футболисты. Но гадать на ромашке не надо и говорить в сослагательном наклонении тоже, а то некоторые заявляют, что «Зенит» Лигу чемпионов выиграл бы сейчас.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:13, ред.
Да ...да...всё рефлексируем...комплексуем...деградируем...регрессируем.......но с золотыми медалями....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:52
И всё, других оппонентов-тренеров у Семака нет?)...понятно...всё со Спартаком воюете...рефлексируете по бесславному футбольному прошлому)...как то легко ты спалился)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:47
Никто не чемпионит вечно...
Семак может и рад бы не чемпионить....но в оппонентах...Абаскали да Станковичи....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:17
За " Тот самый Мюнхгаузен " вам от меня два лайка. Один держу в уме.
nubom
nubom
вчера в 20:08
"И вот тут некоторые стали позволять себе нашивать накладные карманы и опушивать рукав. Вот этого мы позволять не будем!
Виват, господа! Виват!"
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:54
Да да)...а Семак с МЮ чемпионил бы вечно)...
lotsman
lotsman
вчера в 19:01
Вилами на воде, как говорят в народе. Он БЫ так не феерил потому что никогда не будет в РПЛ. А зачем тогда писать? Все эти разговоры и утверждения с БЫ - пустословие. С БЫ можно предположить что угодно, потому что всё равно не проверишь и не докажешь.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:27
Это значит Кассьерра забил бы в АПЛ штук 50....
112910415
112910415
вчера в 18:18
ну да, подносчики снарядов у нас не те !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:16
Г-н Канчельскис вывалил все свои мысли по этому поводу в кипящий котёл и как баба Яга перемешал их с приправами домыслов и предположений, добавил лаврушечки и петрушки и вывалил всё на суд пользователей. Разбирайтесь, мол, в этой галиматье сами.
борька
борька
вчера в 17:14
Допустим,купил его,Холанда, Факел,на подмогу ему подкупили Модрича . Как бы не старался клуб играть на гения,он бы смог забить 5-7 голов.
Прав провидец Канчельчис. Браво!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:13
в конкурентном чемпионате из топ-5 игроки быстро думают и принимают решения.
каждый из игроков должен уметь предугадать передачу со стороны своего партнера и предугадать продолжение атаки. ведь любая голевая ситуация возникает только благодаря людям, которые действуют без мяча.
у них выше командная скорость. еще много чего.
если игроки не соответствуют заданным стандартам, они или сядут на лавку, или пойдут по арендам.
Холанд привык конкурентной среде быть лучшим. потому что в АПЛ много сильных игроков и сильных команд. и сильных тренеров!
в РПЛ все ниже и слабей.
и даже Холанда ждет регресс. и вместо того чтоб забить 50 гооов, норвежец решит, что ему достаточно 30.
все равно его Зенит станет чемпионом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:05
Последнее предложение самое забавное))) кто же так говорит?))
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:48
Зачем так позориться и возвышать РПЛ, наоборот он бы забил в 2 раза больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:39
Не сколько чемпионат сложный, сколько исполнители не чета Холланду...
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