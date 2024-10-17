Глушаков хочет привести «Спартак» к чемпионству в роли тренера

Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос, какую команду он хотел бы возглавить в будущем.

Какую команду хотел бы возглавить в будущем? Сложно говорить. Надо попробовать, дано мне тренировать или нет. Посмотрим. Но хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал со мной как с главным тренером.