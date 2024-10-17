Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Глушаков хочет привести «Спартак» к чемпионству в роли тренера

вчера, 16:31

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, какую команду он хотел бы возглавить в будущем.

Какую команду хотел бы возглавить в будущем? Сложно говорить. Надо попробовать, дано мне тренировать или нет. Посмотрим. Но хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал со мной как с главным тренером.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Газзаев рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 15:10
Андрей Аршавин не согласен с данными ВЦИОМ об интересе к футболу в России
Вчера, 14:42
Глушаков: «Россия — футбольная страна»
Вчера, 12:50
Полузащитник «Динамо» Мх Абакар Гаджиев назвал главные качества команды
Вчера, 11:57
Ротенберг: «По игре „Сочи“ не должен был свалиться в Первую лигу»
Вчера, 11:12
Родригао хочет, чтобы сборная России сыграла против легионеров РПЛ
Вчера, 10:55
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:58
За Мостовым в очереди крайним будешь
Сп62
Сп62
вчера в 21:52
Не понимаю многих комментариев. Его спросили, он ответил. А кто из бывших спартаковцев не пожелал бы другого? Все, кто болеет за команду, всегда желает ей победы. И ничего удивительного в этом нет.
Futurista
Futurista
вчера в 19:51
Ну вот еще)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:03, ред.
Да мы собственно не против, но давай всё таки не следующее, а одно из чемпионств. А следующее нам бы оформить ну хотя бы весной следующего года. Без обид, Денис, ничего личного. Но пока что некому приводить Спартак к чемпионствам и Лукойл вряд ли когда нибудь подходящего для этих задач человека наймёт, скорее наоборот ,если у тебя Денис будут те качества с которыми можно к чемпионству идти то скорее всего ты им не понравишься в роли ГТ, Слишкович проверял. Точнее если у тебя этой фирменной лукойловской гнильцы взаместо души не будет.
Брулин
Брулин
вчера в 18:39
Ну хоть не владычицей морей. Он там за пиво воблу с золотой рыбкой случайно не перепутал
cska1948
cska1948
вчера в 18:29
Глушаков это похороны. Так дайте ему похоронить Спартак...
112910415
112910415
вчера в 18:19
не хотелось бы так долго ждать !
это же Глушаков должен стать авторитетным тренером ...
47neytrzdddn
47neytrzdddn
вчера в 17:32
Это что? Новый способ выразить свою неприязнь к спартаку?
shur
shur
вчера в 17:19
...вот оно свершилось! К фирменному борщу теперь - БАННЫЙ ДЕНЬ
добавится, что бы не полнели !!!
drug01
drug01
вчера в 17:15
Глушаков просто романтик!!!!
ntas4anw77gw
ntas4anw77gw
вчера в 17:09
Откройте срочно кто-нибудь дверь в парилку! Там человеку плохо, аж бредит бедолага!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:07
Это просто хотелки глушака)) он может и 5 лч подряд хочет, а на деле..он даже не тренер
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:02, ред.
Какой Спартак, о чём вы? Ему нельзя доверять работу Главного тренера в Спартаке, ведь он его не любит. Он отправит его в Первую Лигу, где Денис осуществит свою мечту, сделав его чемпионом Первой Лиги и отпразднует чемпионство. Есть другой вариант, напросившись на стажировку в Питер к Семаку, подсидеть его, а там милостью Божьей заслужить расположение Алексея Борисовича и с его лёгкой руки работать Главным тренером в команде с берегов Невы, а уж там в Газпроме все мечты сбываются!)))
А если серьёзно, то Глушакову сначала необходимо получить лицензию, дающую право работать с командами уровня РПЛ. А тогда уже мечтать о достижении вершин в качестве наставника
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 16:53
Даааа, не скоро ещё Спартаку быть чемпионом, если следующее будет когда он станет главным тренером Спартака.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:48
Похоже, что Глушаков грибов поел... Не тех...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:37
У него есть 2 года, шобы стать тренером и попасть в Спартак. Если Симонян доживёт до векового юбилея, Спартак станет чемпионом при любом тренере...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:32
Это что ли сказки.во сне Глушакова.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 