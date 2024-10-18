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Джованни Гонсалес: «С Мусаевым интересно работать. Игроки его уважают»

вчера, 10:16

Защитник «Краснодара» Джованни Алессандро Гонсалес высказался о совместной работе с главным тренером «быков» Мурадом Мусаевым.

Мурад Мусаев выдерживает баланс между требовательностью и человеческими качествами. Мусаев может улыбнуться, пошутить, а может «включить» серьёзность — зависит от ситуации. Когда нужно прикрикнуть — повысит голос. Для тренера важно умение управлять коллективом, причём не только в игре, но и в раздевалке. Это непросто, но, мне кажется, Мусаев с этим хорошо справляется. С ним интересно работать. Мне кажется, все игроки его уважают.

Ранее стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Напомним, «чёрно-зелёные» возглавляют турнирную таблицу.

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Все комментарии
jm7d7argn86n
jm7d7argn86n
вчера в 10:42
Будем надеяться, что фантастический футбол спартак показывает не только с Ростовом, но и с Краснодаром.
Capral
Capral
вчера в 10:29
Ему бы ещё, футбольного тренерского академизма и знаний- цены бы ему не было. Не знаю, какой он человек или воспитатель, но тренер, по своему интересный, способный, создать симпатичный футбол. Справедливости рад , стоит отметить, что в футболе Мусаева много стихийности, ветренности, но, поэты, они, как правило- люди неорганизованные... А Мусаев, в своем роде и творчестве- однозначно Поэт!!! Создать, такой привлекательный и комбинационный футбол, может- только творческий человек!!!

Удачи Мусаеву и его команде!!!!!!!
Гость
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