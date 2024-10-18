Джованни Гонсалес: «С Мусаевым интересно работать. Игроки его уважают»

Защитник «Краснодара» высказался о совместной работе с главным тренером «быков» .

Мурад Мусаев выдерживает баланс между требовательностью и человеческими качествами. Мусаев может улыбнуться, пошутить, а может «включить» серьёзность — зависит от ситуации. Когда нужно прикрикнуть — повысит голос. Для тренера важно умение управлять коллективом, причём не только в игре, но и в раздевалке. Это непросто, но, мне кажется, Мусаев с этим хорошо справляется. С ним интересно работать. Мне кажется, все игроки его уважают.